Q1世豐EPS季增51.65％

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世豐螺絲（2065）10日公布今年第一季合併營收5.81億元，年減13.64％，稅後純益0.76億元，季增57.31％，EPS為1.38元，季增51.65％。世豐指出，由於第一季歐、美地區客戶備貨力道趨緩，再加上越南新廠投產初期折舊及相關成本較高，因此獲利較去年同期有落差。不過受惠於產品銷售組合結構優化、台幣兌美元貶值產生業外收益貢獻等挹注，帶動第一季獲利明顯季增51.65％表現。

世豐表示，受惠集團積極擴展全球DIY居家裝修、建築工業2大領域接單動能，旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等新品保持良好銷售，加上長尺寸螺絲產品出貨增溫，帶動第一季長尺寸螺絲產品營收比重增加至32.81％，然越南新廠投產初期仍需優化生產學習曲線，雖受惠長尺寸螺絲產品比重結構優化，2024年第一季整體毛利率下滑至18.81％。

展望2024年第二季，世豐仍以擴大業務接單、提高越南新廠產能稼動率為今年營運重點，目前越南新廠接單逐步增加，並積極與客戶進行螺絲螺帽產品送樣，有機會於第二季中下旬起陸續出貨，助力越南廠生產學習曲線優化，另一方面，世豐深化旗下螺絲產品滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款產品接單表現，並創造集團整體營運正面之挹注。