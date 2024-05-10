倉佑前四月營收3.95億元 排除無錫子公司因素年增8％

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傳動系統製造大廠倉佑（1568）公告4月營收0.9億元與上月持平，較去年同期1.45億元（內含無錫倉佑營收）減少39％，累計前四月營收3.95億元，較去年同期4.81億元（內含無錫倉佑營收）減少18％，排除去年同期中國無錫子公司營收（倉佑無錫子公司已於2023年8月出售股權），4月與前四月營收則分別年減20％及年增8％。

觀察中國汽車經銷商庫存預警指數調查顯示，2024年4月內地汽車經銷商庫存預警指數為59.4，年減1個百分點，加上春季車展前新車密集發佈期以及歐美市場客戶良好的拉貨力道，創造倉佑旗下各項自動變速箱、重型卡車離合器等營收的緩步回溫，是倉佑累計前四月營收在排除已處分之中國無錫子公司去年同期的營收後，整體仍較去年同期成長8％的原因。

倉佑表示，近年公司積極優化產品結構組合、定價策略調整、開拓不同產業市場接單範疇、生產效率提升等重要策略執行，雖短期營收表現相較以往減緩，但在獲利能力提升下，以期未來隨著客戶訂單需求增加，伴隨產能規模拉升，綜合效益發揮，對整體毛利率與獲利表現將可帶來正向永續發展。

展望2024年，倉佑維持審慎樂觀看法。倉佑表示，除深耕既有客戶及市場外，因應電動車普及率逐年攀升，與順應環保節能的產業趨勢，倉佑持續憑藉著卓越從精密機械加工、沖壓、銲接、齒輪加工等的一條龍專業技術、豐富的逆向開發及設計經驗與完善的品質管理系統（ISO9001、IATF16949、AS9100），朝製程精進及加值應用技術發展，強化產業高值化之優勢，更推動公司各項關鍵零組件產品轉型升級，並搶進更多包括新能源車市場、半導體產業市場等新領域，開發多元產品線，以期提升整體營收量能，並使公司產品在持續創新、技術精進上邁向新紀元。