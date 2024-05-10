2024中國信託女子公開賽 第二回合 日本選手高野Akari與我國選手張靖翎並列領先

中國信託商業銀行主辦，TLPGA台灣女子職業高爾夫協會、JLPGA日本女子職業高爾夫協會共同認證的「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，今天（5/10）於東方高爾夫球場完成第二回合賽程。東北季風減弱，白天氣溫回升，加上球場內風速較昨日大幅減低，台、日、泰、中國大陸眾多球員在各洞的整體表現進一步提升，戰局因此跟著異動。首回合單獨領先的中國信託贊助球員張子怡，在後九洞身體疲憊的影響下，整回合僅進帳3鳥且苦吞4柏忌，繳出高於標準桿1桿的73桿，暫時退至並列第3。日本選手高野あかり（Akari TAKANO）則靠著優於昨日的擊球手感以及第12洞驚奇成功射鷹，打出全場最低的65桿，順利闖進領先榜首位，暫時與台灣女將張靖翎以並列第1名迎接明天決戰日。持續在台巡賽舞台展現強大競爭力的帕查拉朱達（P. K. Kongkraphan）今天下半場稍微失守未能賺進任何小鳥，整回合打出2鳥2柏忌的平標準桿72桿成績，暫時退居並列第3名。中國信託贊助選手之一侯羽薔今天掌握機會穩定發揮，繳出低於標準桿2桿的70桿，與帕查拉朱達、張子怡共同並列第3名結束第2輪賽程。

日本次巡賽選手高野あかり，利用場上風勢銳減的條件大舉奮起，更順暢的擊球手感打出1鷹5鳥零柏忌的優越成績，全場最低的65桿也是她生涯最佳紀錄。針對今天的好表現，高野認為是風變小的因素，讓她能夠在更紮實的擊球品質下打出更精準的碼數。「我今天只有3洞沒能以標準桿上果嶺，總推桿數也控制到只有26推，順手到連我自己都很意外。特別是Par 4的第12洞，第2桿以9號鐵桿打出125碼距離，這球其實方向性偏向旗位右側，但卻因為左曲的飛行路線反而讓球順利進洞！」高野あかり認為東方球場難度很高，之前也不敢想像自己能順利打出低於標準桿的好成績，而這樣的成績也讓她開心到害怕下一回合很難維持。為了改善今年賽季後較低迷的擊球狀態，先前高野也換上重量不變但硬度更高的桿身，球感才稍微歸位，她笑稱或許是昨天總算吃到日式料理，讓她今天元氣滿滿，各種擊球執行隨心所欲。

同樣並列第1名的張靖翎，儘管今天第1洞出發後還沒能進入最佳狀態，但很興奮後面能夠讓成績竄至首位，「我今天共出現14個Par on，開球也提高到有9洞安全上球道，果嶺上也很理想，很有效的控制在28推總推桿數。唯一問題就是前9洞開球不盡理想，方向上稍微偏離會掉進半粗草區，因此擊球就變得保守，前半場也比較難抓鳥；但第10、12洞進攻果嶺都能留下1碼內的推桿距離，也促使我開始輕鬆連抓小鳥，成績也開始大幅改觀。」有了今天絕佳表現，建立起信心的張靖翎希望明天出發能夠更快熱機完畢，迅速進入狀況，並採取更積極的進攻策略來把握絕佳致勝契機。

中國信託贊助球員侯羽薔，總結個人今天表現時，則認為自己絕大部分時間都能打出比昨天更理想的鐵桿控球，「除了Par 3的第13洞開球歪掉外，今天長桿特別是鐵桿都能落在自己想要的位置，擊球品質也更為紮實。其他不足之處就是出現的少部分失誤，像第8洞的三推，本來第2桿是想朝果嶺右側的旗竿位置打，但落在右方的果嶺上以後，卻是比想像更斜的20呎上坡坡度，第一推力道過大，以至於過洞後大幅度遠繞到洞口另一側2到3碼的距離外，導致最後三推。」不過整回合侯羽薔的推桿效率仍然相當高效，今天共28推比昨天進步3桿，她期許自己明天能更留意開球落點，同時也能避免過於積極強攻，畢竟果嶺坡度不好處理，上果嶺必須維持在相當特定的安全區域內才能製造輕鬆推進的機會。

首回合以並列第2名作收的帕查拉朱達今日苦於開球狀態不若首日，僅7洞安全上球道，致使球道上處理球時更為掙扎：「今天氣溫變得好熱，不少開球也掉進半粗草甚至長草區內，所以今天能夠救平標準桿對我來說就已經是很不錯的結果，特別是後9洞無法有任何小鳥進帳，在下半場風向改變的影響下，15洞苦於在沙坑救球，Par 4的第17洞甚至還直接打進水池。」後半段稍微掉體能的帕查拉朱達今天僅繳出72桿掉至並列第3名，除了在練習場努力調整揮桿節奏外，她希望明天能保持更正向的心情與態度，不論是否有好的球運，她還是會以積極的進攻策略，並且更有耐性地處理每一桿擊球。

今天出發前仍獨居第1位的張子怡，則是礙於後半段體力下滑的因素，同樣讓她在今天後9洞慢慢損耗掉原本累積的優勢，「現在打完其實蠻想睡覺，畢竟身體還在調時差，所以後9洞站上梯台後不容易專心，好幾次設定後又退到後面讓自己回復一下。」張子怡愈到後面幾洞，愈容易在瞄球時精神恍惚，外加場上風向的變化，揮桿時也會變得猶豫，即便是果嶺上推桿也一樣，全天共計32推比昨日來得不理想，最終她只繳出高於標準桿1桿的73桿。