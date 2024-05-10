趁勢布局核心戰略股 520助陣奏攻高凱歌

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新執政團隊就任進入倒數計時，儘管國際金融市場波動劇烈，不過迎接520到來前，台股下跌即見擁護買盤，台股下檔支撐強，第一金投信指出，新執政團隊即將上任，選前政見對應相關產業受到高度關注，包括：半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「五大信賴產業」，延續六大核心戰略產業領域，受惠政策推動、資本投入，趁震盪布局核心戰略股，待520新執政團隊上任，長線發展更受期待，可望成為資金聚焦關鍵標的。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說明，聯準會降息預期延後，帶來金融市場震盪，短期壓抑股市表現，台股也在半導體龍頭股台積電法說會中修正全球半導體產業成長率後，進入高檔震盪整理，不過大盤拉回季線附近也具備強勁支撐，此外，台股第二季向來為行情淡季，近期為高檔整理、獲利展望檢視期，台股休養生息蓄積年中過後續攻動能。

張正中指出，觀察目前產業景氣概況，仍以AI應用相關領域最具備成長動能，PC、手機及消費電子產業的持續成長力道，可能受到產能落後影響，獲利動能稍存在疑慮，也是近期股價徘徊的主因，不過個別標的仍有成長可期，大盤震盪之際，更應留意個股投資機會。

此外，觀察今年後續影響盤面變化仍有多項重大議題，第一金投信指出，近期台股在歷史高檔區間，漲多面臨震盪盤，但接著投資市場仍有多項影響行情的重大議題待發酵，像是5月份起的股東會、除權息行情，7月份的巴黎奧運，9月份則有蘋果新機發表，11月是美國總統大選等，這也預告整理後行情並不看淡，投資人宜趁跌勢早一步卡位下半年利多議題與科技應用多點開花題材等。

張正中分析，今年景氣對策信號連續亮出三個代表「穩定」的綠燈，AI應新興科技應用商機強勁，出口、生產與銷售旺，第一季台灣經濟成長更高達6.51％，創11個季度以來的新高，儘管近期企業獲利動能略見疑慮，可能影響短線股價上攻動能，惟相較去年預估，整體台股、科技股與非科技股，獲利數據同步出現雙位數成長，一旦下半年重大議題發酵，可望再推升股價續揚。

第一金投信也提醒，今年台北國際電腦展覽（2024Computex）剛好就在520新任執政團隊上任後，全球科技巨頭，包括：AMD、高通、英特爾、美超微、恩智浦等國際重要科技企業執行長都將登台進行專題演講，預料將再掀AI、運算等科技投資熱潮，結合新執行團隊在核心關鍵產業相關領域推動與發展的重點方向，台股奏攻高凱歌有多項利多助攻。