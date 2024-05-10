00932、00690年化配息率突破11％ 這時間前買搶賺配息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年5月配息潮強強滾！兆豐投信有兩檔ETF迎接5月新局，分別是兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932）配息新臺幣0.52元；兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）配息新臺幣0.90元，這兩檔ETF除息交易日皆為5／16，最後申購買進日皆為5／15，預計收益分配發放日皆為6／17，以10日收盤價計算，00932、00690的單次配息率為2.9％、2.8％，兩檔均為季配息、年化配息率分別為11.6％、11.2％，建議相對青睞息收的投資人可以把握機會。

兆豐投信指出，臺股加權股價指數在破2萬點後持續高檔箱型整理，搭配全球金融市場繼續關注居高不下的通膨議題，近期籌碼面相對向高成長及息收題材靠攏。面對今年5月新局，觀察台股型ETF市場有機可趁，不妨納入電子股類ETF為資產配置，加強資產成長力道的空間。

兆豐投信等權重家族中的老二「00932兆豐永續高息等權」，本次每受益權單位配發金額有新臺幣0.52元，且觀察以00932追蹤的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」長期有助抵禦市場下檔風險，如統計過去六年多，該指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17及臺灣50指數的1.10，顯示其指數添加ESG篩選因子後，提高股利增長的機會，更能參與ESG永續產業題材的成長脈動，適合納入長期資產配置的一部分。

兆豐投信老字號的ETF「00690兆豐藍籌30」，本次每受益權單位配發金額有新臺幣0.90元，其所追蹤的指數相對鎖定藍籌股的企業財務能力，更持續聚焦篩選符合財務指標、股利發放指標等的上市公司，依股票市值由大到小排序，選取30檔成分股，長期觀察下，該指數有助抵禦個股輪動的市場波動，進而維持息收穩健度，更期能與台股大盤指數維持有隨漲抗跌的行情。

兆豐投信表示，基金配息率不代表報酬率，建議投資人選擇ETF時，不僅多留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公佈配息率後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在配置臺股ETF時，建議將前述條件納入評估依據。