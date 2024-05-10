以軍坦克包圍拉法東側 逾10萬人逃離 聯合國援助恐叫停

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聯合國10日警告稱，以色列的轟炸正在不斷靠近迦薩南部城市拉法的居民區，對迦薩地帶的援助可能會在幾天內停止。聯合國兒童基金會則指出，已10萬多人逃離了拉法。

據路透報導，以色列坦克10日占領拉法東西兩半區域的主幹道，有效包圍拉法市的整個東側地區。居民說，當天在拉法東部和東北部，爆炸聲和槍聲幾乎不絕於耳。

以色列官員9日早些時候告訴媒體，在埃及舉行的迦薩停火談判破裂，以軍將繼續在拉法展開進攻。以色列6日對拉法平民發出疏散令，要他們離開拉法的東部，迫使數萬人到城外避難。

聯合國兒童基金會10日說，本周已有超過10萬人逃離了拉法。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）早前報告，以軍發布疏散令後，當地大多數人正在逃離，人們打包所有家當，有的搭乘汽車、卡車，有的駕驢車逃難。

UNRWA指出，自6日以來，已有8萬人逃離拉法，僅8日這一天，估計就有超過4萬7500人離開他們在拉法的避難所。一些家庭準備投奔UNRWA位於拉法以西泰勒蘇丹（Tel Sultan）和迦薩西部馬瓦西（Al Mawasi）的避難所。

50歲的哈桑（Abu Hassan）是泰勒蘇丹的居民，他告訴路透：「這裡不安全，整個拉法都不安全，從昨天開始，坦克炮彈落在各處。我想離開，但我付不起2000謝克爾（540美元）為我的家人購買帳篷。」他說：「甚至在拉法的西部地區，也有越來越多人離開，儘管這些地區並未被占領軍指定為紅色區域。」