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臺南市安平產業園區廠商協進會舉辦新春聯歡晚會

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日前盛大舉辦的臺南市安平產業園區廠商協進會新春聯歡晚會 鄭丞焜理事長上台致詞。圖/郭文正
日前盛大舉辦的臺南市安平產業園區廠商協進會新春聯歡晚會 鄭丞焜理事長上台致詞。圖/郭文正

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臺南市安平產業園區廠商協進會日前舉辦「113年度新春聯歡晚會」，現場席開近百桌，眾多貴賓與會員廠商齊聚一堂相互交流，晚會安排了精彩的節目以及安平廠協理事長鄭丞焜贊助的時尚表演秀，帶給大家一個印象深刻的夜晚。

鄭丞焜理事長與各界貴賓合影，現場冠蓋雲集。圖/郭文正
鄭丞焜理事長與各界貴賓合影，現場冠蓋雲集。圖/郭文正

當日晚會，臺南市議長邱莉莉、立法委員林俊憲、陳亭妃、郭國文、賴惠員、在地議員蔡筱薇、陳怡珍、周嘉韋、林美燕、蔡麗青、李啟維、蔡淑惠、盧崑福、蔡宗豪等議員均親自出席，以及林依婷等議員服務團隊代表出席，還有經濟部管理局曹家文分局長、臺南市政府經濟發展局局長林榮川、勞工局局長王鑫基、警察局局長廖宗山、民政局局長姜淋煌、交通局局長王銘德、地政局局長陳淑美均親自出席、中華民國工業區廠商聯合總會賴博司總會長、南部各廠商協進會理事長、南部各服務中心主任、各公協會理事長、社長、會長等貴賓均撥冗與會。

聯歡晚會的「春Young時尚秀」，節目精彩，鄭丞焜理事長率眾合影。圖/郭文正
聯歡晚會的「春Young時尚秀」，節目精彩，鄭丞焜理事長率眾合影。圖/郭文正

理事長鄭丞焜表示， 安平產業園區是一個歷史悠久的工業區，區內廠商產業雲集，是個多元化的工業區，一年一度的新春聯歡晚會是廠協的重要活動之一，聚集眾多會員廠商相互交流，凝聚向心力，進一步增強團結的力量。近年廠協也持續整合各界資源，透過產官學的共同努力，帶動安平產業園區發展，未來會繼續強化會員廠商的參與深度，同時也歡迎更多優質廠商進駐，讓產業園區變得更加繁榮。

此次晚會，精彩的歌舞表演接連不斷，不僅有實力派的樂團演唱，還有活力四射的「臺南400時尚季-春Young派對表演秀」配上美食佳餚，帶來視覺、味覺、聽覺上的三重饗宴，青春洋溢的氛圍為晚會注入滿滿的活力，現場來賓反應熱烈，場面熱鬧非凡。

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