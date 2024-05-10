中匈關係升級 一次看懂陸外交「朋友圈」有哪些夥伴關係

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國大陸國家主席習近平訪歐洲三國，於當地時間9日與匈牙利總理歐爾班宣布，將中匈關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」。稍早，習近平也表示要推動「中法全面戰略夥伴關係」不斷發展。並與塞爾維亞宣布深化和提升「中塞全面戰略夥伴關係」、構建「新時代中塞命運共同體」。事實上，20世紀90年代中期以來，「夥伴關係」成為中國外交「高頻辭彙」。如今已與110多個國家和地區組織建立不同形式的夥伴關係。

中國國際問題研究院學者2023年統計，中國建立的「夥伴關係」已超過20種類型，其中「戰略夥伴關係」最為常見，中國對外關係中冠以「戰略」字樣的夥伴關係已逾80對，這些「戰略夥伴關係」的定位也存在差別。

匈牙利是最早承認中華人民共和國的國家之一。1949年10月6日，兩國建立外交關係。2017年5月，兩國建立「全面戰略夥伴關係」。

觀察者網報導，「新時代全天候全面戰略夥伴關係」表述並非首次出現。2024年1月23日至25日，烏茲別克總統米爾濟約耶夫訪中期間，中國和烏茲別克發布《關於新時代全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇指出，中國的「夥伴關係」，除了冠以「戰略」「合作」「友好」等一級定語，還可進一步冠以「全面」「全方位」「全天候」「新型」「創新」等二級定語，從而對雙邊關係作出更加細緻精準定位，體現針對不同對象「量身定製」的獨特性。

以「戰略夥伴關係」為例，若前面冠以「全面」二字，意味著這種夥伴關係涵蓋面更加廣泛，包括政治、經貿、安全、人文和國際地區事務等各個領域，顯示出雙方對彼此關係更高層次的認可和追求。

「全天候」則表明雙邊關係能夠經受國際風雲變幻考驗，是以高度政治互信和友好感情為基礎的一種「鐵桿」情誼，不僅意味著雙方各領域合作廣泛深入，在國際地區事務中也相互支援，共同進退。

項昊宇將中國的夥伴關係分為5個類別： 一般性夥伴關係，如牙買加、芬蘭等； 冠以「全面」或「全方位」的夥伴關係，如荷蘭、以色列、新加坡等； 一般性戰略夥伴關係，如印度、韓國、加拿大、烏克蘭等； 冠以「全面」「全球」「全方位」的戰略夥伴關係，如俄羅斯、越南、泰國、德國、英國，以及東協、歐盟等； 冠以「全天候」「永久」的戰略夥伴關係，包括與巴基斯坦、白俄羅斯、委內瑞拉、哈薩克等。

值得一提的是，中國對一些國家的夥伴關係的表述是「獨一無二」的，例如與俄羅斯的關係。中俄早在1996年建立了「戰略協作夥伴關係」，在2011年建立「全面戰略協作夥伴關係」，2019年提升為「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。

「戰略協作」與「戰略合作」一字之差，內涵卻有不小變化。中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉2013年曾解讀道，「戰略合作」意為共同討論世界經濟問題，在軍事和戰略方面合作，並在國際舞台上展開合作；「戰略協作」指除「戰略合作」的內容外，雙方還在軍事技術等方面協作互助。

中國的外交關係中，還有一些未提及「夥伴」，例如與美國的「新型大國關係」（2013年），與土耳其的「戰略合作關係」（2010年）等。

此外，中國與日本先後在1998年11月和2008年5月發表《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》和《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

項昊宇指出，作為國際關係中的一個概念，「夥伴關係」表明了雙邊關係發展的總體水準，但並非區別關係好壞的唯一標準。建立了「夥伴關係」的國家之間也存在矛盾分歧，沒有建立「夥伴關係」的國家之間也可以開展廣泛的交往合作。