迎端午節！台北福華近20款粽子搶市 台味、港風、浙菜、日式飄香

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搶攻節慶送禮商機，台北福華大飯店「端午豐饌‧隆粽饗宴」端午禮盒正式開賣，由館內的江南春、珍珠坊和點心坊3大餐廳主廚攜手，共同推出近20款口味的粽子，包含台味、港風、浙菜、日式四大菜系的風味粽，揉合傳統與創新，端午粽禮盒最低880元起，每組禮盒額外贈送保冷提袋1只。

創立40年的台北福華，其餐飲擁有一定的水準，每年的端午粽、年菜，料好實在加上廚師團隊的精湛廚藝，擄獲許多忠實饕客的心。以江浙菜為主的「江南春」，其經典的「古早味飄香粽」去年熱銷近600顆。今年餐廳主廚劉宜嘉精心設計的「端陽飄香粽禮盒」，一次可品嘗到8款不同風味的粽子，包括經典的傳統湖州鮮肉粽、御品八鮮粽和辣味犇粽等，新品「雙寶酒糟鮮肉粽」看似與一般粽子無異，粽葉開啟，酒粕香氣撲鼻；主廚將五花肉以現在相當少見且難以取得的黃酒糟醃漬浸泡24小時，風乾一天後再入烤箱烘烤，鎖住濃濃酒粕香氣。另外以海鮮為主角的「紅燒鮑魚粽」，將一整顆新鮮鮑魚和加入金華火腿的特製老母雞醬汁一同熬煮，再將吸收海陸精華的湯汁融入米飯中，打開粽葉就能聞到撲鼻而來的誘人鮮香。「端陽飄香粽禮盒」售價2188元。

以道地港式料理聞名的「珍珠坊」，今年在廣受好評的「廣式福粽禮盒」中添加新意。主廚葉晉誠特別獻上「紅糖蓮子豆沙粽」，外皮使用口味清甜的紅糖，包裹綿密的紅豆沙和蓮子，經典組合老少咸宜。

另一款要價988元的「鮑魚干貝吉利八寶裹蒸粽」則是今年品牌單價最高的奢華代表，以干貝、鮑魚和松阪豬等8種山珍海味入粽，包裹成飽滿的四角形，需水煮8小時至餡料和糯米軟爛鬆化，是現今相當少見的傳統港式粽。「廣式福粽禮盒」包含艾草菜脯鹹粿粽、紅糖蓮子豆沙粽 、黎麥紫薯粽、紅麴雞肉野菌粽、鮑魚干貝及第八寶粽，5款口味廣納山珍海味，售價1388元。

至今累計熱賣超過上萬組的點心坊「冰心Q粽禮盒」，今年推出「百香果芒果麻糬」和「日式玄米茶柚子麻糬」兩種新風味，結合夏季清爽的水果和豆沙與靜岡抹茶餡料，酸甜滋味在口腔迸發，冰涼食感適合作為午後甜點。「冰心Q粽禮盒」內含黑糖紅豆麻糬、莓果荔枝玫瑰、百香果芒果麻糬、日式玄米茶柚子麻糬各2入，售價880元。