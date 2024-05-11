思考10000次，不如行動1次！執行力是成功關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「實力」建立在「執行力」之上。

身為習慣養成顧問，多年來我與不少人接觸，發現「會進步的人」和「不會進步的人」之間，最大的差異就是「執行力」。

每個人都知道「應該去做」，卻不是每個人都真的會付諸行動。而且，能夠「立即行動」的人只占少數。這少數人會比其他人更快成長、進步。

上司或前輩的指示及交代的任務、下一個工作的準備事項、不擅長但優先順序很前面的工作，都讓人不禁想要往後拖延。如果一再拖延，「不想做」的負面情緒會逐漸高漲，變得更加討厭工作。

這種時候，請別想太多，趕快培養「立即行動」的習慣吧，而且要「堅持到底」、「做到會做為止」。雖然「三思而後行」的觀點也沒錯，但僅憑短短二十年、三十年的人生經驗，能夠理解的事情實在有限。

不採取行動，滿腦子擔心：「如果發生這種情況應該怎麼辦？」「如果變成那種情況應該怎麼處理？」只會浪費時間，最終一事無成。你大可一邊行動一邊思考。

「想到就做」，才能不斷累積經驗

工作也是如此。從「想到（或是獲得知識）」→「執行」→「得出某種結果」→「檢討」→「擬定下一個計畫」→「再次立即執行」的循環中，自然會發現「準備不足之處」或「自己所缺乏的要素」。

生活和工作都需要不斷積累「執行力」。一有「想法」和「知識」就立即「執行」，你就能不斷累積「經驗值」。

Point

如果光是思考而不採取行動，那就什麼都做不了。你應該先採取行動，邊做邊思考。