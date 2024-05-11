讓大腦相信「好事要發生」，讓你維持好狀態

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2件事說服大腦，讓自己處在最佳狀態

不僅平常使用的「話語」而已，只要多做出正面的「動作」和「表情」，也能使大腦產生正面思考。例如，當你提不起勁或陷入負面思考時，試著用力握拳，做出「加油」的動作吧。這會自然讓你升起「好，拼了！」的心情。用表情創造正面的印象很簡單，只要提起嘴角，展現「微笑」即可。

當人們感到「快樂」、「開心」等正面的情緒時，自然會露出笑容。因此，即使沒有特別開心的事情，只要有意識地提起嘴角展現笑容，大腦就會自動以為「肯定有好事發生」。

自己的心情自己掌握

如果想提起精神、振作士氣，請時常做出上述的「關鍵動作」和「關鍵表情」，保持「自己的心情自己掌握」、「自己的活力自己創造」的態度。

此外，如果想在工作中發揮最佳表現，那麼不論在工作或日常生活中，只要有好事發生，就把握機會做出能讓人發揮最佳表現的「動作」和「表情」吧。

這樣，大腦就會牢牢建立起「最佳表現」的印象，讓你在任何情況下都能進入「最佳表現」的狀態。

如果總是無精打采、垂頭喪氣的話，很難產生「好，拼了！」的心情。無論事情進展得順不順利，只要不斷做出能引導大腦正面思考的動作和表情，使之習慣成自然，你就能逐漸掌控自己的狀態、心情和活力。

Point

做出「關鍵動作」和「關鍵表情」，你就能創造出自己的活力。