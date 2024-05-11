你的玻璃心，來自不願承認弱點

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真誠地面對自己

不需要隱藏自己的「弱點」，相反地，你應該積極地與這樣的自己相處。不論是哪一方面的自己，你都不要逃避，也不要掩飾，唯有正面直視自己的「弱點」，才能成為「更強大的自己」，因為努力就是要真誠地面對自己。

此外，之所以應該承認「弱點」，原因不只是為了自己而已。在這個世界上，總有人能夠深刻地理解你，但如果你一直試圖美化自己，那麼這樣的人是找不到的。

只有當你展示出「全部的你」、「原本的你」，那個深刻理解你的人才可能出現。只有當你用「原本的你」來與人相處，對方才會真正理解你，否則對方將永遠在「你是一個○○的人」的前提下和你來往。

直面弱點，才能更強大

暴露自己的弱點、千仇萬恨、敏感之處和討厭的一面，對每個人來說都是很可怕的事。不過，即使懷著提心吊膽的心情也無妨，當你向「理解自己的人」揭露自己的全部時，你的世界觀肯定會改變。總有一天，你會感到從心底獲得真正的救贖。為此，你必須真實地生活在自己的本來面目中。

我認為在人際關係中，沒有所謂的是非對錯。那麼有什麼呢？有的是「容易破碎的玻璃心」。因此，與其責備別人，不如承認自己的不足。而且面對任何人都一樣，請你用盡自己所能的方法，用盡自己所有的時間，全力追求充實的人生，不留遺憾。

Point

承認自己的「弱點」，不要美化自己，應以真面目與人交往。