暑期旅遊旺季將到 觀光股蓄勢待發！分析師揭3檔股利多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場過去預期今年六月有望開始降息，時間來到五月，聯準會最新利率決策會議，決議按兵不動，聯準會主席鮑爾坦言通貨膨脹高於預期，並暗示高通膨的時間可能拉長，不過針對市場是否再度升息的疑慮，鮑爾表明不太可能。此外，聯準會開始放慢縮減7.4兆美元資產負債表規模的計畫。

觀光餐旅範圍甚廣，包括航空業、旅行業、飯店業、餐飲業…等。眾所周知，去年因為疫情結束後的旅遊熱潮，使得出國人數非常驚人，今年是否可以維持熱度？根據交通部觀光署觀光統計資料庫資料顯示，2024年截至二月，國人出國累計人次達267萬1,225人次，出國目的地日本為大宗，而2024年截至二月，來台旅客累計人數達123萬8,309人次，兩者數據與前三年相比仍有顯著成長，旅遊熱度仍在。

2024年在觀光餐旅產業的觀察上，考量到去年營收高基期的影響，今年是否能夠再創佳績，是一大挑戰。再者，因為股票市場通常領先公司基本面反映，因此暑期旺季的成績，可能率先於五、六月開始蠢動，如同2023年觀光餐旅族群於五月時的活躍，因此投資人可留意觀光餐旅產業表現，以下針對三家觀光旅遊公司，進行介紹：

山富擬配息3元 創歷史新高

上櫃觀光餐旅山富(2743)，主要經營業務為：團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行…等。山富在2020年三月上櫃，隨之而來的疫情，使得前幾年營運不易，但是去年公司受惠疫後觀光餐旅需求，2022年EPS僅-1.99元，但是2023年EPS高達9.66元，2023年營收達約50.14億元。

山富在2024年一至三月累計營收19.28億台幣，年增156.13%，且一至三月的單月營收，皆為年月雙增。公司在三、四月推出許多賞櫻產品，從公司官網上還可看到，除了日本外，泰國、越南也是發展方向。

山富時隔三年，再度發放股利，董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利三元，股利金額創歷史新高，盈餘配發比率約31.06%。

山富看好未來幾年出境旅遊的商機，更於2024年擴大徵才，預計招募約三百人，可見公司對於未來前景不看淡，且隨著第一季結束，時間也快到暑假旺季，吸引市場關注。

雄獅擬配息8元 創歷史新高

上市觀光餐旅雄獅(2731)於2023年一掃過去三年EPS虧損的陰霾，受惠疫後旅遊需求大爆發，2023年營收寫下215.12億元，創近三年高點。雖然2022年EPS僅-8.91元，但是2023年EPS卻高達15.21元，即使EPS扣除業外收入，仍相當亮眼。

雄獅在2024年一至三月累計營收59.48億元，年增80.71%。從2024年單月營收來看，一、二月營收皆為年月雙增。展望未來，公司旨在提前布局暑期旺季，受惠日圓持續貶值，日本旅遊變得非常熱門，相關日本產品可望受惠，且挪威郵輪奮進號也持續推廣中雄獅董事會通過股利分派案，每股擬配發現金股利八元，配發率約53%，股利金額創歷史新高。

鳳凰連續23年配發股利

上市觀光餐旅鳳凰(5706)，受惠出境旅遊需求火熱，於2023年一掃2022年EPS虧損的陰霾，2023年營收寫下22.02億元，創近三年高點。雖然2022年EPS僅-0.43元，但是2023年EPS卻達約2.44元。

鳳凰在2024年一至三月累計營收5.97億台幣，年增69.99%。從2024年單月營收來看，二月營收為年月雙增。展望未來，公司在機位與郵輪市場積極布局，在航班方面，隨著出國需求暢旺，加強各路線的團體機位，另外在高端旅遊需求方面，增加南極郵輪、歐洲河輪…等產品，而公司的航空代理業務，也爭取新的合作。

此外，鳳凰董事會通過股利分派案，每股擬配發現金股利二元、股票股利一元，保持二十三年以來連續發放股利的紀錄。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／張仲華