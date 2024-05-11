台股高檔震盪 專家3大條件嚴選季報潛力股

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台股兩萬點已成為地板，新總統與新內閣就職將宣布重大財經政策，大盤指數欲跌不易。520行情已如火如荼展開，繼AI相關電子、重電、水資源、軍工等大漲後，含息待除的金融股，蟄伏良久的航運股，以及內需的營建資產股、景氣循環的記憶體族群，也相繼轉強。

雖然指數水位已經堆高，但個股起落劇烈震盪，連股王與護國神山也難倖免，所以，持盈保泰仍是最佳策略。本期封面故事從上市櫃公司第一季業績表現，找到具有營運成長微笑曲線的好公司，並且本益比不高，而市場評價卻可能再調高的潛力股，以及春江水暖鴨先知，價量關係技術指標已透露玄機的轉機股，提供投資人參考。

又到季報發布時刻，根據法人預測，從外銷訂單展望與美資金寬鬆政策著眼，520前大盤指數欲小不易。在類或個股方面，理周投研部綜合已公布或各機構預估，歸納出兩大類在季報期短線股價有機會攻漲標的，其一是類股中低本益比，且第一季營收年增10%以上，以及股價線型低檔轉強者，其二是轉機股，選出數十檔個股供投資人參考，當然投資人也可自行預估與設定季報挑股條件，總之現階段操作當以季報為題材，表現優者趨之，表現差者避之就對了。

受惠高效能運算及AI等需求 三月外銷訂單創歷年第三高

首先來分析內外經濟數據與環境，經濟部公布三月外銷訂單金額達471.6億美元，年增率達1.2%，創歷年第三高，主要還是受惠於高效能運算、人工智慧以及雲端產業等需求增加，展望第二季市場仍樂觀預估會有正成長。

另外，觀察美國雖仍有通膨壓力，但經濟數據包括製造業與服務業PMI都有放緩的情形，Fed鴿派降息聲浪再起，加上產業庫存去化週期已結束，回補力道可望增強，降息資金寬鬆與庫存回補兩大因素對台股再攻高點是一大助力。尤其進入五月季報期，類或個股正面利多訊息會壓抑空頭蠢動，520新總統與新內閣都將宣布重大財經政策，大盤指數欲跌不易。

三大條件嚴選季報強股 嘉澤業績成長評價調升

因此理周投研部根據各上市櫃公司已發布季報或各機構法人預估值，幫投資人找出在季報期短線有機會攻漲的標的，當然投資人也可自行設定參數條件選股，理周投研部本期則以三條件做為季報挑選標的依據供投資人參考，其一是第一季營收年增10%、其二是類股中本益比偏低者、其三是股價線型低檔轉強者，共有數十檔個股，大致說明如下，個股較深入報導會在後面篇幅呈現。

例如專注連接方案設計與製造廠嘉澤(3533)受惠伺服器動能升溫，嘉澤兩大美系客戶超微(AMD)Bergamo CPU以及英特爾(Intel)Eagle Stream需求增加，第一季營收預估季增10%、年增22%，加上匯兌收益估有五億元，因此調高首季EPS至17.5元。法人估全年每股稅後淨利(EPS)由66.14元，調高至71.33元。

法人表示，雖然銅價近日上漲，但嘉澤上半年仍採用庫存低價銅，預計要至下半年待庫存消化完後才可能受影響。其次，該公司目前積極申請認證的液冷分歧管快接頭(UQD)為AI伺服器公規產品，預計下半年開始出貨給模組廠，而AI PC壓縮附加記憶體模組(CAMM)插槽升級產品也預計在明年挹注業績，這兩大產品線的加入，可望帶動獲利增長，EPS估有挑戰90元的機會。

嘉澤股價四月中旬一度盤面攻漲至1,670元高點後，回檔修正12%，市場估其今年EPS由66.14元，調高至71.33元，明年估90元，以兩年平均EPS 80.6元，給予20倍本益比計，目標價上看1,613元，建議投資人短線可在1285元至1610元區間操作。

另光學鏡頭廠玉晶光(3046)在手機、VR的助攻下，第一季營收年增57%，創下同期新高，市場傳玉晶光拿下iPhone 16潛望式鏡頭訂單，最快在六月出貨，有助今年營收成長。法人預估，在手機及VR同步發展，全年EPS最高值可來到30.8元，本益比15倍，玉晶光股價修正已回到三月起漲點位置，月線扣高值漸與目前股價相當，MACD翻紅，可逢低介入。

台光電AI營收占四成 本益比16倍 倉和本益比18倍 準備挑戰前高

銅箔基板(CCL)廠台光電(2383)受惠於AI伺服器、網通、5G等出貨大增，第一季營收年增75.3%，有四成營收來自AI應用，目前產能稼動率逼近九成以上，下半年為美系客戶出貨旺季，有望衝高營收，法人預估今年EPS 26.75元，本益比16倍。台光電為00939 ETF成分股，四月受到外資倒貨影響，股價回跌到波平台，在350元低點轉強，後續可觀察Ｎ字型或頭肩底的型態操作。

太陽能股倉和(6538)開發3D印刷有成，用於TOPCom主流太陽能板，帶動營收、毛利衝高，第一季營收年增29%，毛利率43%，有望向50%靠攏。倉和市場80%在中國，其餘20%散佈在歐洲、美國、印度各地，美國基建擴大太陽能補助，對倉和營收有助益。以去年EPS 11.35元計算，本益比18倍，倉和股價多頭氣勢強勁，目前170元，左方已無壓力，有望挑戰前高198元。

記憶體漲價 晶豪科Ｖ轉向上 國碩股淨比低 富采Q2轉強

其次在轉機股部分，記憶體IC廠晶豪科(3006)DRAM產品佔55%、Flash佔35%，受惠於漲價效應，加上大廠往HBM高寬平記憶體發展，釋出DDR3、DDR4訂單，帶動第一季營收年增22.84%，目前DRAM價格已上漲30%，Flash漲50%，業者預估第二季、第三季還會再漲價，有助獲利回沖。晶豪科股價已從底部Ｖ轉上來，回測之後，可適時介入。

國碩(2406)專注在太陽能電廠建置及售電業務，去年大環境不佳，每股虧損0.99元，今年第一季營收年增49%，正式從谷底翻揚，結束過去幾季以來年減的赤字，政府明訂在2025年要裝設太陽能達20GW，截至去年底為止，裝設量僅11GW，新政府上台，勢必加緊趕工，國碩營運不淡，目前每股淨值11.8元，股價淨值比1.64倍。

另外，友達旗下顯示器廠富采(3714)去年每股虧損9.02元，今年第一季在車用、Mini LED持續放量下，營收年增18%，結束長達十季的負成長，看好今年車用及大型運動賽事顯示器需求，已拉高存貨備載，營收將在第二季起逐季攀升，股價打底之後轉強，可持續追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／陳春霖、蔡武穆