資金行情持續 誰才是AI伺服器霸主？

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美國四月非農就業人數報17.5萬人低於市場預期23.8萬人及前值31.4萬人，失業率上升至3.9%高於預期及前值3.8%，且三月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報848.8萬個創三年新低，顯示就業市場降溫在即，投資人認為勞動市場冷卻，有助通膨進一步下修，使得投資人重新燃起今年降息希望。

此外，四月ISM非製造業指數跌入萎縮區報49.4(榮枯線為50)，其中庫存指數升至53.7創五個月新高，而庫存景氣指數更是升至62.9，顯示企業主認為現階段庫存過高，因此新訂單指數同步由前月54.4降為52.2，在服務業成長放緩下美Q2經濟疲軟機率升高。

上周聯準會(Fed)連六次會議維持利率不變並發表升息可能性低，同時自六月起放慢量化緊縮貨幣政策(QT)的速度，每個月公債到期後不再投入本金的金額上限，由目前的600億美元下修至250億美元，而不動產貸款抵押證券(MBS)到期後不再投入本金的上限，則維持350億美元不變，因此總金額由目前每月950億美元降為600億美元。

四月歐元區綜合採購經理人指數(PMI)報51.4創十一個月新高，且高於市場預期的50.7，顯示歐元區經濟有望升溫，而美國綜合PMI報50.9低於市場預期的52及前值52.1，創去年八月以來最大降幅，並反應出製造業和服務業成長率雙雙放緩，其中投入物價指數降至56.6低於三月創高的58.7，暗示聯準會尋求引導經濟成長降溫拉低通膨之際，通膨可能會有所緩解。

中東地區局勢漸和緩，紐約布蘭特原油由近期高點每桶92.18美元下修至82.96美元，同時避險資金流出，美元指數由高點106.5下修至105.03，而且美元兌新台幣由32.675下修至32.376，外資四月賣超台股1,495億元，已將一至三月的買超1,372億元完全吐回去。

加權指數4/19本波低點19291點，至5/6高點20639點又漲1,348點，漲幅近7%，離歷史高20883僅差244點隨時準備再創高，提醒大家多頭特性就是緩漲急跌，在急跌時勇於進場，當盤勢重回上漲軌道時，投資報酬就更顯亮眼！

誰才是AI伺服器霸主？

AI伺服器是專門處理複雜人工智慧(Artificial Intelligence, AI)訓練及推論，所設計的先進運算系統，這種伺服器搭載了專用硬體，能高效處理海量數據並執行複雜的AI運算，使得從事AI研究、數據分析或使用AI應用程式者，可以顯著提升工作效能，加快訓練和推論的時間，進而發揮人工智慧技術無窮潛力。

鴻海(2317)去(2023)年合併營收6.16兆元年減-7%，毛利率由前年6.04%上升至6.3%，每股盈餘(EPS)10.25元年增+0.4%，今(2024)年Q1合併營收1.3兆元年減近一成，顯示消費性電子產品庫存仍待去化，四月營收5,109億年增+19%，主要為雲端及伺服器產品所帶動，鴻海目前在全部伺服器營收約1.1兆元，今年AI伺服器佔比有望由去年30%成長至40%以上，推估AI伺服器營收將達4,400億以上。對比廣達(2382)去(2023)年合併營收約1.09兆元，整體伺服器佔比約35%(即3,815億元)，而今年AI伺服器佔比將提升至50%，換算後仍比鴻海4,400億元少，所以誰才是AI伺服器霸主？

此外我們來看鴻海的籌碼，以3/15~5/3資料分析，千張大戶大舉加碼買進約24萬張且增加了44大戶，以鴻海5/3收盤價156元來算，要晉升為千張大戶每戶要花1.56億元，而24萬張更要花費374.4億元之譜，同時這段時間散戶(1~10張)卻減少約3.7萬戶，顯示千張大戶正在狂掃散戶手上的籌碼，這就是市場認同鴻海的結果！相關族群可留意技嘉(2376)、緯創(3231)、光寶科(2301)、英業達(2356)、宏碁(2353)等。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／王春盛