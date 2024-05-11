軍工產業夯什麼？這「3大優勢」難以取代！8檔存股標的出列

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近年來，台灣的軍工產業隨著地緣政治與國際情勢變化，逐漸受到重視，也成為政府施政的重點。 專家點名8檔仍值得布局的利基型公司，供投資人參考。

軍工股已是國內投資界關注的熱門話題，再加上軍工也被納入五大「信賴」產業，就更值得深入探討。

先從軍工產業的三高特性來了解，三高是指高客戶集中度、高進入門檻、高獲利穩定性。軍工產業的訂單主要是各國的國防單位，或其他大型國防軍火公司，客戶集中度相當高。若客戶是政府單位，勢必要遵守相關的採購法規與成本會計標準，形成高度壟斷的特性。

國防用品要求的穩定度與技術水準高，所以軍工產品享有較高的毛利；產品生命週期長，能讓企業在經營中，有長期可預期的穩定現金流與獲利；再加上軍工訂單產品汰換率高，拿到訂單後，持續幾年的榮景不是問題。但要獲得軍工供應鏈的認證，可能遠比切入蘋果供應鏈難。

績效好 打敗標普五百ETF

軍工產業並非剛萌芽的產業，長期追蹤美國軍工股的ETF就發現，以2020年為分界點，不管是2008年金融海嘯到2019年，還是2020年到現在，績效都能打敗標普五百的ETF。會以2020年當分界點，與疫情之後全球股市大跌，接著俄烏戰爭、以哈戰事開始有關。根據英國軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）及「烏普薩拉衝突數據計畫」（Uppsala Conflict Data Program）統計，2022、2023年是冷戰結束過後全球武裝衝突最頻繁的年分。

因此，各國持續增加國防預算。根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）統計，2022年全球軍事支出達到2.43兆美元，創下歷史新高，其中歐洲地區達14％成長幅度最大。美國國會預算辦公室（CBO）預測，到了2034年美國國防開支將達到1.03兆美元，未來10年將以年複合成長率2.3％速度成長。

現代戰爭型態丕變，戰場不再局限於實體，也擴展到網路，未來軍事發展更朝向人工智慧、資訊安全與先進武器系統。國防產業除了量的增加，還有質的轉變。根據麥肯錫拆解美國在2022年至2027年國防預算，發現人工智慧、網路安全、晶片、感測器等新興技術，都將是國防支出成長的主要項目。

未來的高科技戰場，正好是台灣的產業強項。台灣2023年軍事支出較前一年增加11％，達166億美元（約台幣5377億元），約占台灣GDP（國內生產毛額）2至3％，顯示台灣政府對於國防的重視。國際和平研究所並點名台灣四家軍工產業具代表性的企業，包括中科院、漢翔（2634）、台船（2208）及中船。

國防預算挹注 多家台廠受惠

全球軍工產業的熱度持續升溫，台廠相關供應鏈具備長期發展的優勢，國防預算的穩定增長，也將提供台廠未來穩定的現金流，可以從殖利率或本益比的角度，來挑選適合長期投資的軍工股（如附表）。

榮剛（5009）受惠波音及空巴產量提升，加上特殊鋼材獲得多家軍工業者認證，已開始穩定供貨；鐵穹防禦系統飛彈彈體的特殊鋼，亦是由其提供；加上長年穩定配息，有機會入選高股息ETF成分股。

星通（3025）為關鍵任務網路（MCC）解決方案公司，主要應用囊括多個領域，包括政府機關的公共安全、國土安全與水電、大眾運輸、石油及天然氣等。豐達科（3004）受惠於航太景氣復甦，飛機製造與維修用零件需求量大增，不論毛利率、營益率均顯著成長。其在航太扣件的國際競爭對手，因營運資金及技術人才不足，無法有效供應材料，受惠轉單效應，訂單能見度長達一年以上。

八貫（1342）去年第四季開始出貨的軍工新品，為軟式防彈背心半成品，將大幅挹注今年上半年的營收。此外，軍工新品還有硬式防彈陶瓷保護罩、耐燃背心外罩與掛彈布料的三大產品開發進行中，目標下半年陸續通過認證。今年軍工產品年成長可達五五％、航太產品年增可達三○％，樂觀預期全年獲利與營收表現。

拓凱（4536）看好未來航太產業發展趨勢，在航太產品線當中，以飛機內裝件為主，用於商務艙、經濟艙等，間接出貨予空巴、波音。

中科院合作名單中的全訊，值得一提。全訊（5222）在台灣國防微波元件市場處於寡占地位，2022年中科院單一客戶占全訊總營收比重，高達89.74％，2024年在手訂單20億元以上。另外，千附（8383）持股千附精密63％，千附精密獨家供應美國軍工廠洛馬飛彈零組件。千附除了軍工，還跨足航太領域，再加上占營收3成的半導體廠務工程，題材多元。

文／謝晨彥