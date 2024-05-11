所得稅暴增沒錢繳 他崩潰問怎麼辦？沒錢繳稅下場曝光

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5月報稅季已經開跑，財政部鼓勵民眾透過網路、手機報稅，不僅方便快速，也省去多跑一趟臨櫃申辦的時間，不過如果沒錢繳稅怎麼辦？

一名網友崩潰表示，自己今（2024）年所得稅暴增到143萬元，根本沒那麼多錢繳，沒想到卻被網友砲轟「根本假喊窮真炫耀」。原PO在Dcard上表示，去（2023）年他的所得稅是35萬，沒想到今（2024）年收到財政部國稅局的「綜合所得稅結算稅額繳款書」，一看報稅應繳金額嚇到，竟然要繳高達143萬元的稅，相較去年金額暴增快4倍。

他表示，目前戶頭裡只有40萬的現金，面對龐大稅額根本繳不出來。雖然原PO坦承，今年收入增加很多，每月現金流大約16萬，但依舊緩不濟急，得等到今年7月會有幾百萬分紅金進帳，即可解除警報。

但報稅截止日期只到5／31，他焦急詢問，眼下只能想到4種可以減輕負擔的方法，一是「申請臨時調額」，但這樣最多延後1個月付款，同樣難以籌出百萬現金；二是「質押股票」，他算一算目前手上有0050，換算現金約190萬元；三是「信貸」，找間不綁約的網銀信貸100萬，之後有錢馬上還清；最後則是「賣股票」，把一些0050跟VT（Vanguard全世界股票ETF）賣掉來繳稅。

原PO表示，除了上述4種方法，還有沒有更好的辦法，可以解決他現在沒有錢繳稅的困境。網友看了紛紛大酸「假喊窮真炫耀」，要繳稅143萬元的人跑來問一堆要繳1.43萬元的人，「這是公司負責人才有這樣的困擾」、「這是繳30％跟40％的差距嗎」。

不過也有人建議可以直接調額，「像我額度有到90萬，然後找無息刷卡分期，12個月很普遍，剩下信貸，建議借滿，因為不管借多少都要經辦費；因為質押有22％下檔空間，維持率要130％」。

真的沒錢報稅要注意！不要欠著當沒事 小心銀行存款被執行

台中市政府地方稅務局曾表示，納稅義務人逾期未繳稅款，除依稅捐稽徵法第20條規定，每逾3日按滯納數額加徵1％之滯納金外，逾繳納期間屆滿30日後仍不繳納者，依規定移送法務部行政執行署強制執行。

納稅義務人收到行政執行署所寄發之傳繳通知書仍不繳納，行政執行署會對納稅義務人銀行帳戶存款進行強制執行。

稅務局特別提醒民眾，執行欠稅人的銀行存款，包含活期、定期、儲蓄、支票、郵政劃撥及外幣等帳戶之存款在內，皆是執行標的，且執行金額除本稅加徵滯納金外，還須加上一筆執行必要費用，因此籲請民眾收到稅單務必如期繳納，以免增加額外費用。

文／林依榕