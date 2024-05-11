00940將解套？現在是進場時機嗎？股市老手這樣看

元大台灣價值高息ETF（00940）在4月1日上市之後，不但當天跌破發行價，還頻頻破底，最低價跌到了9.26元，讓之前入手的股民們哀號賠慘，不過，近期00940股價似乎漸漸回神，本周更是連3漲，今（10）日以9.58元做收，00940什麼時候可以再回到10元？現在是入手的好時機嗎？啟發投顧分析師、被稱為股市獅公的李永年表示，現在可以嘗試加碼，因為00940翻身的最好時機就是在5月換股時。

李永年在節目《鈔錢部署》時指出，00940之所以在上市就破發，是因為所有的資金在上架前就進場了，他表示，ETF股價上漲的動力來自於資金源源不斷的認購，然後才有錢再去買成分股，但00940卻遇到一個很大的問題，在認購時，幾乎所有的資金都all in了，加上成分股幾乎全買在高點，後續在進來的資金也只有100億元，所以也就無法把成分股推上去，也因此，00940的股價就一路下滑。

李永年表示，00940要於5月10日到17日換股，這是股價翻揚的好機會，這一次，00940有可能大換股，依目前淨值1,800多億元，假設換30檔，大約會有總計600億的資金、每檔至少可分到20億，就有錢可以把股價往上推升到一個理想的價位，淨值也會跟著水漲船高。

李永年認為， 藉著換股的機會，00940非常有可能在5月回到發行價，在此之前可以嘗試加碼，而且因為現在還沒有回到面額之上，所以買到就是佔便宜。但李永年強調，還是要衡量自己的風險承受度以及資金狀況來操作。

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