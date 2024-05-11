聯準會喊水結凍市場震盪 黃金反成風險商品 Feat.渣打銀行

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風險是金融市場的本質。4月以來全球股、債大幅修正，美國利率降息期待出現轉彎，黃金價格飆上2400美元/盎司，非美貨幣全趴，都肇因於美國聯準會Fed的「公開說說話」？實情上，美國經濟「一切都剛剛好」，投資人已無短進短出的空間，回歸到資產配置的思考，將是避開風險的基本守則。

聯準會喊水結凍市場震盪 黃金反成風險商品

相較4月的全球金融震盪，5月的市場顯得溫馨多了，僅管衝刺力道也弱了些。包含台股在內，4月的全球股、債、匯市罕見地同步大幅修正，震到頭昏的大家都想問：「結束了嗎？」可能的答案，不在各分析師的電腦線圖裡。財管專家建議，應可以量量美國聯準會Fed的公開說話聲量！

美國利率決策主導全球金融市場，從去年8月暫停升息，及至目前已經過10個月，Fed沒有針對利率政策有所實際作為，卻一再公開說了許多「不同的話」。經過市場解讀，有些話炒出了去年11月至今年3月的股債驚驚漲，金融行情熱烘烘；有些話又被暗喻，成了4月行情的劊子手。Fed官員和他們的傳聲筒們光用口水就能讓風向轉變，也造成黃金、原油價格的偏離常軌，亂象叢生的市場，風險急速飆升。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪Allen，在工商時報【市場觀測站】PODCAST本周節目中，為聽眾們上了一堂重新認識風險、管理風險分散的珍貴課程。扼要說，其一，投資者需要保持股票配置，以便在經濟狀況保持彈性的情況下 ，隨著水漲船高而受惠。其二，也需要配置債券，以避險經濟衰退的風險；其三，配置能源商品和黃金，以保護投資組合免受通膨風險的影響。

劉家豪指出，全球股市在第一季表現亮麗，天天創新高、順風順水的投資操作，3月下旬從歷史高位下跌，整個4月都在大震盪，原因包括憂慮通膨捲土重來，美國聯準會公開宣稱可能需要「比預期更長的時間」才能達到可以降息的程度。金融市場大幅下調了對美國今年降息的預期，債券價格大跌，並壓低了股市大盤。渣打也重新評估啟動降息的時間，推遲到6月以後，且聯準會在 2024年只會降息兩次、幅度在2～3碼。

地緣政治也是另一項問題。伊朗對以色列的襲擊令市場憂慮衝突未息，中東地區的石油生產和運輸大亂，市場裡風險處處，當空襲警報大響時，投資人要強化避險功課，就區域做分散，台灣，美國，歐洲占比配置，台股、美債、ETF的選擇要更仔細。劉家豪說，每每向財富管理客戶建議「以長期觀點作好資產配置」，有紀律、有節奏的進行，本質上就是多元平衡、規避暗藏的風險，能對抗得了這一波的強震、資產整體規模無損，肯定就是分散風險做對了。

渣打集團是全球領先的國際性銀行，跨足全球53個最蓬勃發展的市場，以國際金融知識為消費個人、私人理財、中小企業金融等提供服務，於倫敦證交所、香港證交所掛牌上市。在台灣，於1985年成立第一家分行，並於2006年11月公開收購新竹國際商業銀行，成為領先的國際性銀行，在台員工人數超過2,500位。劉家豪為渣打台灣的投資長，與渣打集團首席投資辦公室 （Chief Investment Office，CIO）一起工作，「渣打 CIO」是擁有規劃並發行金融商品的專家團隊。

經過極大修正的市場，現在安靜些了嗎？投資人可以再出擊了嗎？實際上，渣打CIO並未撤離市場，認為把金融商品在此時都倒掉並非明智，目前的高通膨時代，持有現金資產絕對贏不了股債配比，各類型債券殖利率相對具有投資吸引力，劉家豪說，高利率是債券的「主菜」，投資人錯誤地盯著「預期價格（資本利率）上漲」，「這只是『點心』而已」，目前預估9月降息前，價格都會呈現溫和走勢。

尤其是黃金，各國央行儲備外匯已連續一年多大舉買進，金價今年來表現異常出色，劉家豪認為，還有美國通膨令人意外、投資者對地緣政治風險的避險需求等因素，黃金價格偏向上行，但部位不應占總資產的5％以上，否則反而會招惹更大的風險，偏離了避險的本意。

針對尋求避險的需求，如地緣政治風險導致油價上漲的風險，渣打銀行因此關注美國能源股。劉家豪指出，美國能源股重點在息收，類似台灣的高股息基金，亦是一種潛在的避險工具。這部份，是聽過這一集節目的聽眾，聽到最後、所得到的最具價值的部份。