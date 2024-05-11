17檔法人加持 520主攻

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520四大類17檔飆股聚焦

520行情全面啟動！台股近日高檔震盪，一路沿5日線走揚，尤其台積電公布4月營收創歷史次高，10日ADR一開盤大漲近5％、台指期夜盤大漲172點，上衝20,984點，創歷史新高，法人看好下周台股表現，配合內資買盤穩撐，520前指數有望越過歷史最高20,883點、月底前再上21,000點。AI、金融、生技、軍工「520四大類飆股」蓄勢待發，台積電、華南金、健喬、中電等17檔法人本月積極加碼股，表現最受期待。

第一金投顧董事長陳奕光指出，內資態度偏多，投信今年來以大舉加碼逾300億元、八大公股行庫也買超276億元，將外資今年來僅買超131億元遠遠甩在身後，投信影響力大增，成為最有利520行情順水推舟的關鍵。

520總統就職日進入最後倒數，法人指出，政府護盤力道強勁，指數高姿態整理企圖明確，研判短線政策加持題材股可望搶先出線。

綜合市場專家看法，盤點多數法人看好的「520飆股」，主要涵蓋AI、金融、生技、軍工等四大主軸，台積電、華南金、健喬、中電等多檔KD指標正向且法人本月來積極作多，可望擔綱護盤主攻部隊；至於先前掀起一波熱潮的重電綠能股，法人提醒，近來核能重啟議題頻受討論，是否衝擊綠能相關廠商需求，須謹慎觀望。

AI題材方面，主要聚焦伺服器、手機、PC三大亮點，台積電因4月營收改寫歷史次高，將成520控盤利器，法人本月來狂掃4.36萬張；而6月COMPUTEX將至，廣達、宏碁、英業達、聯發科等AI PC供應鏈也是焦點，「老牌AI股」近日掀起反彈行情。

此外，非電族群在520行情上的表現，陳奕光研判，著重金融、生技、軍工三領域，尤其上市櫃金融股去年獲利合計4,406億元，今年預估會上看4,720億元、有望創下歷史次高紀錄，獲利表現優異又坐擁高殖利率利多，加上長期為政府護盤工具，金融股月底前仍有續漲空間，華南金、開發金、國泰金、玉山金等法人大買。

統計過去八年520行情，加權指數在520前十個交易日漲率5成，520後行情轉向偏多機率就明顯增高，十日漲率更高達100％。台新投顧副總經理黃文清認為，新政府、新內閣上任，市場對新政策期待度也高，520行情對台股盤勢將有一定程度激勵效果，相關族群值得留意，惟投資人須關注該題材對實質業績面的加乘效果是否顯著。

（相關新聞見A2）