32家創新高 上市櫃4月營收3.5兆 年月雙增

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上市櫃公司4月營收概況

來自台積電、文曄等企業的大幅貢獻，台股上市櫃公司4月合併營收達3.5兆元、月增1.24％、年增18.03％，創同期新高，也是去年12月來新高，單月營運動能熱絡，連續二個月逾3兆元，前四月合併營收為13.29兆元，年增8.35％，營收創新高家數為32家。

台新投顧副總經理黃文清表示，上市櫃公司4月合併營收表現不俗的產業為AI伺服器、台積電相關的供應鏈，再者是受惠併購案帶動營收創新高及營建、網通等。

其中，人工智慧（AI）產業熱絡，替輝達代工GPU晶片的台積電4月繳出歷史次高的成績單，單月合併營收2,360.21億，月增20.9％、年增59.6％，AI伺服器組裝廠鴻海受惠市占率提升，4月合併營收大躍進，突破5字頭，達5,108.96億元，月增14.16％，年增19.03％。

IC通路商文曄併購加拿大Future，4月起納入財報，將單月合併營收推向875.28億元，月增31％，年增達1.19倍，是大幅貢獻整體4月營收表現的關鍵之一，文曄4月的營收規模更一舉躍升台股第五大。

上市櫃公司4月營收創新高價數32家，雖少於3月的55家，但優於去年同期15家；創新高計有文曄、技嘉、國巨、台光電、崇越、世芯-KY、亞德客-KY、北基、鴻華先進-創、愛山林、緯軟、川湖、第一保、富世達、昇達科等。

永豐投顧總經理李學詩認為，從近期上市櫃公司召開法說會後來觀察，第二季法說會所透露對未來展望的看法，明顯較前次法說會來的保守，第二季營收與第一季相比為持平或力求略微成長，唯獨AI伺服器看法偏正向，不過第二季手機市況不佳，矽晶圓動能依舊持平，雖然消費電子的庫存已達健康水位，但需求端的拉貨動能偏弱，靜待第三季電子旺季來臨，AI PC及AI 手機新品出籠將可帶動換機潮。

（相關新聞見A3）