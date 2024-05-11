再給驚喜! 台積Q1配息4元

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晶圓大廠台積電10日召開臨時董事會，再次調高並配發今年第一季現金股利4元，是繼4月營收報喜之後、再於股利方面帶給市場又一次驚喜。董事會同時核准首季營業報告書及財務報表，首季每股稅後純益（EPS）為8.7元，業績營運提升、資金活水挹注的台積電，挑起AI大樑，成為人工智慧發展下的最大受益者。

台積電強調，公司一向採取穩健的股利政策，維持每季穩定的現金股利，且每年的現金股利將不會較前一年為低。換言之，未來每季都不會低於4元水準，且可望隨著獲利提升、股利也同步成長。

據台積電臨時董事會核准第一季財報內容顯示，公司合併營收約5,926.4億元，稅後純益2,254.9億元，EPS為8.70元，另核准配發首季現金股利4元，配發率約46％。普通股配息基準日訂在2024年9月18日，除息交易日為2024年9月12日。高達4元的現金股利預計10月9日發放。

進一步觀察台積電股利發放情況，2023年總計發放每股11.25元現金股利，2024年將獲得每股至少13.5元現金股利。台積電指出，預期未來幾年，公司的現金股利政策的重點，會繼續從可持續性轉向每股現金股利的穩定增加。

惟上述說明也意謂台積電資本支出成長率，開始趨向平穩。台積電預估，2024年資本支出介於280億～320億美元間，加上採高配息政策，進一步反映公司審慎評估各地區的投資案，包括中科二期擴廠案交地延期，而銅鑼封測廠的進度，恐也將晚於嘉義先進封裝廠。（相關新聞見A3）