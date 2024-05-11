新一波內閣人事公布 雙女將出線 強化對美關係與經貿談判

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顏慧欣

準閣揆卓榮泰10日公布新一波政委及政務副首長人事，對外貿易談判部分由「雙女將」出線，最令外界關注：行政院經貿談判政委由現任台美事務委員會主委楊珍妮擔任，新任台灣美國事務委員會主委，拔擢智庫中經院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣出任。兩人對台美21世紀貿易倡議、CPTPP等談判議題熟稔，可望無縫接軌。

負責經貿談判的行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中在蔡政府近八年，早有意退休，培養副總談判代表楊珍妮接班。楊一路追隨參與WTO、多邊及雙邊大大小小戰役，近年台灣與美、英、加的談判都由楊主責，這次接任鄧振中的職務，不用蜜月期即可乘勝追擊。

知情人士指出，台灣對外關係上依舊充滿許多挑戰，不管是國際局勢、內部意見整合，還是中國大陸給各國的政治壓力，及加入國際組織急迫性，都是楊珍妮接任後馬上要面對的。

顏慧欣將接任台灣美國事務委員會主委。據了解，她有望接替楊珍妮成為副總談判代表，以其專長於國際經貿法，有助於台灣加入CPTPP談判面對各項法律問題。就學術而論，顏的基礎深厚，為美國威斯康辛大學法學博士，研究國際經濟法、國際租稅法、貿易救濟制度，常發表專欄文章，其父親是前財長顏慶章，專研租稅領域，也是我國駐WTO的首任常任代表。

經濟部政次則爆黑馬，由中小企業署署長何晉滄出線，成為經部政次出身中小企業領域第一人。中央大學企管博士的何晉滄是老經濟部人，從中小企業處出身，曾任副組長組長及主祕等職，一度赴科技部南科管理局任副局長，在蘇貞昌任閣揆時，回到經濟部任中小企業處處長，未來將持續積極扶植中小企業接軌國際、低碳轉型，解決中小企業升級轉型各項問題。

而經濟部常次林全能6月14日之後辦理退休，目前以數位部數位產業署長呂正華呼聲最高，惟三位次長缺乏能源及國營事業領域專長，如何布局對新經長挑戰不小。

國發會原本二位政務副主委，有意從外界延攬，因人才不好找，新主委劉鏡清最後決定由常務副主委高仙桂內升為政務副主委。高仙桂長年督導總體經濟、人力規劃及綜合規劃業務，常擔任主委分身到立院備詢，對國發會業務十分熟悉，論述政策井井有條，對新主委熟悉業務上軌道可有很大助益。其遺缺則以產業發展處長詹方冠、經濟發展處長吳明蕙升任機會高，以擘劃產業發展來看詹的呼聲較大。