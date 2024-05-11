全員獲利 14金控前四月暴賺2,112億

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14家金控4月自結獲利

14家金控前四月稅後純益達2,112.05億元，創歷年同期次高，年成長89.42％，在台股依舊站穩2萬點以上、且之後進入股利旺季與下半年降息利得，公股銀樂觀預期今年金控獲利有望破5,000億元，甚至挑戰歷史高點5,806億元。

富邦金控10日公告獲利，超乎市場預期、單月稅後純益130.3億元，與國泰金控僅差7.1億元，是4月獲利亞軍，富邦金累計前四月稅後純益434.1億元，年增逾98％，每股稅後純益（EPS）達3.34元，單月、累計及每股獲利都暫列金控亞軍。

但市場預估富邦金子公司富邦人壽手中仍有逾10萬張台積電，加上其他台股部位，可實現資本利得有數百億元，富壽4月稅後即賺90.9億元，加上台北富邦銀行4月稅後純益25.5億元，是金控下銀行單月第三，富邦證4月賺7.7億元，金控下券商排名第二，且銀行及證券前四月獲利創其同期新高，三大獲利引擎推升下，富邦金與國泰金5月獲利龍頭之戰，依舊精彩可期。

4月金控下九家壽險獲利超車銀行，單月賺近273億元，貢獻度逾5成，累積前四月稅後貢獻近849億元；金控下13家銀行4月稅後賺219.3億元，貢獻度近41％，前四月合計稅後已賺1,000.71億元；金控下13家券商4月稅後純益亦有40.94億元，累計前四月賺205.66億元，三支柱都較去年同期獲利成長。

公股銀分析，5月及6月資本市場及匯市波動度仍大，要看各金控是否能守住獲利、繼續成長，第三季則看股利入帳金額，今年上市櫃公司配發股利大方，股利有望較去年增加。下半年成長因素即壽險公司、銀行擁有大量債券，美國降息後可望有資本利得出現，若金融市場持續熱絡，全年金控獲利有機會再創新高。