國泰金領漲 金融指登34年高點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連三月賺破百億元，國泰金控10日領漲，金融指數大漲2.74％，不僅突破2022年4月高點1,947.57點，收在1,948.76點，更是1990年4月28日金融指數2,001.28點之後的34年新高。

目前金融指數與1990年2月5日歷史高點的2,858.59點，還有909.83點的距離，在1990年2月金融指數創新高後一周，台股在1990年2月12日站上12,682點的歷史高點，直到2020年7月30日才被打破，當時如三商銀(彰化銀、第一銀、華南銀)、國壽等股價都在千元以上，國壽更曾創每股1,975元的台股股王。

也就是說金融指數創高後，台股可能還有一波向上攻勢，金融指數10日創34年以來新高，國泰金亦是10日金融股價上攻的領頭羊，股價大漲7.35％，收在55.5元，近二年新高。

公股銀行及投信法人分析，金融股在金控獲利強勁支撐下，後續還有上漲空間，基金、ETF資金卡位，第二季以來電子股成交比重降至6成左右。許多台股高息ETF後續也可望納入金融等非電子產業的高殖利率概念題材，都將推升金融股後市。

公股銀主管分析，今年以來金融股大部分獲利優於預期，且股利發放大方，且銀行業務房貸創高、理財商品大賣，保險業務逐步恢復元氣、股債投資利得有望成長，證券則受惠台股不斷創高及交易量增。