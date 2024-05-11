520號角響 台股下周戰新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股動態與展望

亞股10日多頭再起，台股更吹響520前的多頭號角，電子由權王台積電重返800元扮撐盤要角、傳產則以航海王發動補漲，投信擴大買超64.57億元與外資回頭買超166億元，加權指數終場上漲148點，收20,708點，成交量放大至4,430億元，周線連三紅，下周續朝歷史新高點挑戰。

下周即520總統就職大典前一周，本周加權指數周漲378點或1.86％，且連六天站穩所有均線。法人分析，台股4月中旬起自20,883點最低下殺至19,291點，波段回檔1,592點，目前已反彈至黃金切割率0.809的位置，後續回升行情可期，不排除520前加權指數即可挑戰新高，月底前攻占21,000點，並維持月線20,242點至21,000點間震盪。

第一金投顧董事長陳奕光點出後續台股四大利多，一，台積電4月營收創次高，拉高首季配息至4元，有機會上攻歷史高點826元、預計貢獻大盤200點漲點。

二，土洋對決下內資買盤大勝，外資10日轉買超台股166.04億元，今年累計由賣轉買131億元，投信、自營商、公股行庫、四大基金在內的國家隊估砸逾3,800億援護，投信連20日狂撒704.94億元銀彈，再搭配借券軋空行情，對多頭形成強勁支撐。

三，金融股獲利看佳，與電子形成「電金雙主流」；四，類股輪動健康、低檔補漲股行情再起，操作建議鎖定股價跌深且下半年成長性強的個股。

富邦投顧董事長蕭乾祥也認為，台股4月中旬拉回逼近季線後快速回穩，護盤力道強勁，預估520前後台股維持高檔強勢整理機率高。