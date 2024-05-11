意外！六大壽險前四月賺千億

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股票資本利得、高利率下增加的經常性收益、新台幣趨弱的匯兌利益，三因素推升國泰、富邦、南山、新光、凱基、及台灣等六大壽險，前四月累計稅後純益達1,013億元，較去年同期的66.85億元，年增率達1,415％。

六大壽險前四月「意外」賺破千億元，重回2021及2022的獲利軌道，2021年六大壽險全年合計賺近3,388億元，創史上新高。

今年六大壽險獲利大增，歸功三大因素，一是台積電站上800元、台股站穩2萬點，壽險手中股票有較大可實現空間，近來已實現不少台積電的資本利得，加上債券ETF等，前四月六大壽險實現資本利得近1,500億元，是去年同期的2倍以上。

二是新台幣兌美元前四月貶值逾1.8元，六大壽險若完全不避險的兌換利益近新台幣6,200億元，從六家前四月共增加781億元外匯準備金，比去年同期增逾3倍，即可知外匯利得極大。

三是2022年美國暴力升息以來，壽險業亦積極加碼高利率債券，加上投資台股的高股息殖利率個股及美債ETF，經常性收益持續增加。

儘管亞幣5月在日幣領軍下，兌美元出現升值，新台幣5月至今升值1.29角，壽險業目前不確定本月會是匯兌利益還是損失，但六大壽險4月底外匯準備金累積餘額1,457億元，近六月新高，有助抵禦匯率波動。且台股仍在2萬點以上，六大壽險亦還有股票利得可實現，加上每月約700億元的經常性收益，撐過5月及6月，即可望進入股息旺季。