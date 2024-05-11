聯發科衝旗艦機SoC 拚H2升溫

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IC設計大廠聯發科10日公布4月合併營收420.28億元，月減16.74％。主要是受到消費性電子需求淡季、加上旗艦級晶片於首季拉貨高峰結束影響，公司預估，第二季營收為持平至衰退9％。然而，聯發科手機旗艦SoC將持續搶占市占率，並分別針對各種語言模型，推出天璣9300＋、8300等機種，靜待下半年新機種延續成長動能。

聯發科4月合併營收較去年同期成長48.25％，累計前四個月合併營收1,754.86億元，年成長41.52％，最壞情況已過，迎來較去年強勁之增長。手機庫存回補暫告段落，不過聯發科仍對全年成長深具信心，尤其是旗艦手機SoC，營收成長將大於50％。

儘管下半年復甦仍有雜音，不過相關IC業者透露，今年營收規模持平於去年，在獲利端就有望優於去年，主要已無庫存跌價影響、晶圓代工價格調降等有利因素。

研調機構指出，邊緣AI的整體潛在市場（TAM）將自2024年之120億美元，成長至2028年之400億美元，聯發科有望取得大於1成之市占率。聯發科認為，目前主流應用如ChatGPT的主要在雲端運行，但未來在隱私權、方便的需求下，將逐漸走向邊緣AI的運行。

與大型語言業者合作，聯發科在手機領域實現10億和70億AI大語言模型和10億AI視覺大模型，為消費者帶來領先的端側生成式AI應用之創新體驗。強大運算的背後，是由聯發科的旗艦級晶片實現。去年，天璣9300以全大核震撼市場，今年天璣9400也將端出更強大的生成式AI運算、進一步帶動換機潮。

聯發科率先提出生成式AI手機產業白皮書，集合業界多方合作夥伴，企圖打造AI完整生態系，其中包括大型語言模型業者、手機品牌廠等。聯發科分析，大語言模型算力、數據中心需求爆發，今年生成式AI有機會先從手機開始普及，主要在於智慧型手機強大的邊緣運算能力、手機用戶的黏著度及生態完整性。