每股稅後純益1.22元 和碩首季獲利 相對持穩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著iPhone出貨高峰於去年底告一段落，主要ODM廠之一的和碩首季進入出貨淡季，在三大品線同步走緩下，其單季營收呈現年、季雙減走勢。惟在產線生產效能提升、旗下車用電子產品亦有所成長帶動下，和碩獲利能力相對持穩，單季稅後純益32.57億元，季減34.8％、年增8.3％，每股稅後純益1.22元。

受惠旗下通訊業務回溫，及車用電子業務持續增長，和碩4月筆電出貨月減逾15％、收斂至55萬台以下，不過合併營收較上月逆勢回升近兩成、達896.76億元，但仍年減逾16.5％。累計其今年前四個月合併營收3,400.75億元，較去年同期下滑約兩成。

和碩先前預期，在擺脫首季傳統淡季後，5月營收可望翻轉回溫，第二季包括資訊產品與消費性電子產品兩大業務，皆將有新品推出，帶來較第一季增長的動能。其中含括筆電在內的資訊產品業務，下半年並可望受惠AI PC新品拉抬，有優於上半年的表現，惟全年度則估與去年持平。

另消費性電子產品則於第二季進一步增長後，下半年更將受惠新機上市，而較上半年有大幅彈升的成長。

至於通訊產品部分，上半年動能平淡，直至下半年有新產品推出後，可望較上半年有倍數成長動能。

針對各界關注的AI伺服器進度，和碩先前指出，自今年2月起已開始小量出貨予美系客戶，主要為整機組裝及測試的L10出貨，不過和碩在前段的L6主板與L11的整機系統部分，亦備妥生產能力，端看後續客戶需求以提供不同的服務。

法人則認為，和碩在切入輝達下一代Blackwell架構之GB200系列供應商後，其AI伺服器產品的放量時程估將落在明年下半年。