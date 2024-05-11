群聯潘健成談NAND後市：Q2價格走揚 H2產品轉強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

群聯10日舉行線上法說會，執行長潘健成針對NAND產業後市認為，NAND原廠自2024年第一季開始已恢復正常獲利，因此目前的市場價格如果趨於穩定，對整體產業的供需將比較健康。

反之，如果NAND市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的NAND儲存容量，而造成泡沫化（Bubble）。

在量價帶動下，群聯第一季的營收及毛利率，同創歷史同期次高，主要是群聯長期耕耘的Design-in市場，如Embedded ODM、伺服器應用等，有顯著的斬獲。

展望第二季，潘健成認為，NAND原廠在短期內推升市場價格，對消費型的NAND儲存需求有所影響，且第二季屬消費型產品傳統淡季，群聯將持續廣泛布局NAND儲存應用，以保持其毛利率，預期下半年消費型及非消費型產品皆會轉強。

群聯的NAND儲存應用，包含工控系統、電競主機、車載應用、企業級SSD、以及近期擴大推廣的群聯獨家專利AI方案「aiDAPTIV+」等各種Design-in，持續如火如荼的進行中。

潘健成強調，在2024年的COMPUTEX電腦展中，群聯將有更多AI方案「aiDAPTIV+」生態系成果對外公布，以便宜的成本，降低中小企業進入門檻，推升AI落地普及化。該公司研發占比21％，維持同樣強度的研發資金投入，將有效提升群聯在各種「非消費型」應用的市占率及貢獻度，進而穩定群聯未來長期的整體營收與獲利。

群聯第一季合併營收淨額為165.26億元，季4.9％，年增64.0％。合併毛利率33.9％，季減2.1個百分點，年增2.1個百分點。合併營業利益12.52億元，季減18.8％，年增49.3％。第一季稅後純益24.20億元，每股稅後純益（EPS）12.02元。