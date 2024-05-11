指數高檔震盪 盤面個股表現

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美國4月ISM製造業PMI為49.2，低於市場預期的50，也低於前值的50.3，其中，新訂單指數由51.4下滑至49.1、生產指數由54.6下滑至51.3、就業指數由47.4上升至48.6、供應商交貨指數由49.9下滑至48.9、庫存指數持平於48.2。

4月ISM製造業採購經理人指數（PMI）再度低於榮枯線，新訂單指數與生產指數出現較明顯的下滑，且新訂單指數更是重回到榮枯線之下，整體製造業景氣雖有築底復甦的跡象，然而新訂單仍在榮枯線附近徘徊，顯示需求復甦力道並不十分穩固，且以ISM公布的產業評論來看，目前景氣較佳的子產業仍偏向上游相關，主要是原物料價格上漲所帶動，並非由終端需求回溫導致。

服務業方面，4月PMI為49.4，低於市場預期的52，也低於前值的51.4，其中商業活動指數由57.4下滑至50.9、新訂單指數由54.4下滑至52.2、就業指數由48.5下滑至45.9、供應商交貨指數由45.4上升至48.5。整體而言，4月服務業PMI是繼2022年12月之後再度跌破榮枯線，由於近期薪資成長逐漸緩和且超額儲蓄持續減少，預期消費力成長的趨緩將導致服務業景氣逐步降溫。

就業市場方面，美國4月非農就業新增17.5萬人，低於市場預期的24萬人；4月平均時薪年增率3.9％，低於市場預期的4％，也低於前值的4.1％，平均時薪月增率則為0.2％，低於市場預期與前值的0.3％；4月失業率3.9％，高於市場預期與前值的3.8％，失業人口則為649.2萬人，與3月相比增加6.3萬人，而近期初領失業救濟金人數持穩在20～22萬人，顯示企業裁員腳步已有緩和。

綜合以上，PMI數據表現不如市場預期，就業市場及薪資成長呈現穩健及緩步降溫的態勢，不過核心服務業通膨仍展現高黏著度，因此，美國聯準會目前沒有調整利率的急迫性，預估第三季才會啟動降息，根據Fed Watch tool資料顯示，9月降息機率為68％。

AI產業仍是下半年核心產業，組裝相關的鴻海、廣達將帶頭表態，鴻海明年每股稅後純益（EPS）有機會突破12.35元歷史新高，後市仍值得期待，其餘ODM如緯創、緯穎，散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、川湖，固態電容的鈺邦，及CoWoS產能開始開出，台積電及設備股如弘塑、萬潤、辛耘等皆可持續留意。

非電子方面，可持續關注營建、生技族群及第一季財報表現佳的個股，像是生技獲利王保瑞，4月起併入美國藥廠Upsher-Smith，未來將成為年營收200億元的藥廠，明年EPS挑戰40元。本波表現強勢的營建股，漲多之後近期震盪程度也加劇，擇股要回歸基本面，可配合殖利率、建案認列時間及獲利成長性來操作，股價拉回可留意如冠德、勤美、海悅等個股。

在營收及財報表現佳的公司方面，如鼎基第一季毛利率水準及EPS都創歷史新高，3、4月營收也連續二個月創新高，今年EPS上看14元；汽車零組件受惠美國StateFarm擴大採用AM件，包括東陽、帝寶、泰茂、堤維西等，第一季獲利亦下創歷史新高，第二季並有望淡季不淡；另華航、萬海第一季獲利雖未創高，但大幅優於市場預期，海運及航空類股今年獲利有望上調。