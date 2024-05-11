南美陷搶櫃潮 運價趁勢飆

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中國大陸五一長假後，客戶需求突然暴衝，緊急向貨櫃海運業者追加從大陸到南美洲的700～800個貨櫃，還要不到位置。據透露，因艙位不足，已通知客戶今年已簽訂的合約將重新談，否則沒有位置，買賣方供需的角色翻轉。

貨櫃海運產業在大陸五一長假後突然暴衝，業者表示，與前二周情況不同，出乎預料，本周接到客戶緊急希望拿到大陸到南美洲的700～800的貨櫃，裝載液晶電視等電子商品，追貨力道帶動40呎貨櫃的現貨價格，飆破1萬美元。

業者表示，目前大陸到南美洲的艙位已經滿到6月底，客戶要700～800貨櫃就算願意支付更高的價格，也沒有艙位，預料下周價格還會再往上調漲。

業者透露，5～6月的季節是南美洲出口水果等農產品到亞洲的旺季，但從大陸運往南美洲一般較淡，但才5月客戶就急著出貨，應該嗅到消費性電子產品的庫存水位頗低的訊號，同時與阿根廷政局經濟趨於穩定有關係。

從10日上海交易所公布貨櫃運價指數（SCFI）的資料也顯示，最新遠東到南美洲航線的20呎貨櫃5,461美元，40呎貨櫃10,922美元，周漲833美元，漲幅18.13％，漲幅力道頗為強勁。

業者表示，歐洲、北美以及南美洲的需求突然暴增，變化的速度及步調驚人，與大陸五一長假前的市況完全不同，研判俄烏、以伊戰事的戰後重建需求已蠢蠢欲動，因價格已將漲上來，已通知客戶今年簽訂的合約將重新洽談，否則沒有艙位，今年貨櫃海運市場的買賣方的供需角色將翻轉。

事實上，大陸國家統計局4月30日公布4月製造業採購經理人指數（PMI）雖較3月下降0.4至50.4，仍連續兩個月處於擴張區間，且優於市場預期的50.3，大陸出口已開始回溫。