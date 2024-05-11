漲價風暴襲來 海運全線價量齊揚

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一場海運漲價完美風暴成形，從航商控艙到紅海危機、歐美補庫、中歐塞港，四大效應層層堆疊，在大陸五一長假，航商按慣例加大抽艙力道下，卻意外迎來節後貨量增溫，航商不僅5月1日歐美線運價喊漲千美元漲足，歐美線艙位也已滿到5月底，航商計畫15日美國線40呎櫃再漲1,000美元，歐洲線再漲1,500～2,000美元。

反映在上海運價指數（SCFI）10日節後開盤，大漲365.16點或18.82％至2,305.79點，不僅連續五周上漲，也一舉回升到2022年9月下旬高運價水準，本周歐美主要航線漲幅皆逾2成。

多家貨代業者透露，在面臨運力供過於求的挑戰下，航商持續透過控艙支撐運價。隨著歐美補庫存，甚或擔憂紅海危機延長，繞航延誤船期，貨主補庫力道有感增加，或需要額外兩周貨物拉高庫存安全存量，在持續的運力需求、空白航班計劃，以及對紅海危機前景的悲觀預測下，共同推動這波海運漲價風暴。

國際研調機構Freightos指出，大量船舶繞行好望角消耗大量運力，促使航商將船舶往高運價航線調派，已影響那些不需經過蘇伊士運河航線因為運力吃緊，運價跟著漲，近期歐系航商大幅喊漲南美等南北向運價。

但國際多家研調機構示警，這波運價漲風來得快，但同時新增運力也在增加，紅海不確定因素，仍是決定運價走勢的重要關鍵。根據SCFI歐美線報價，上海到歐美線運價都回到2022年8～10月的高運價水平。

貨代業者透露，航商看好第二季貨量回溫，已通知6月1日美國線運價再漲1,000美元，外加約600美元旺季附加費，歐洲線傳出將狠漲2,000美元的天價，屆時漲不漲得成、漲幅多寡仍需要觀察。