陽明首季轉盈賺近百億 奪台股成交王

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陽明海運2024年首季財報報喜，合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元、年增175.85％，每股稅後純益（EPS）2.69元，不僅較上季轉盈，也優於去年同期的0.97元，回升到近五個季高點。

陽明10日股價飆上漲停60.6元、成交量逾39萬張，拿下台股個股成交量值雙冠王，三大法人合計買超約8.17萬張，其中外資一舉買超63,297張，位居個股第二，外資近六日買超陽明104,921張，投信也連續買超11日。

航運業內投資大戶台驊投控再出手買船票，10日公告去年7月19日至今年5月10日，買進陽明5,904張，每股平均價格48.88元，交易總金額約2.88億元。截至目前，台驊持有陽明逾1.4萬張，金額約8.86億元，持股比例0.42％。

陽明表示，第一季貨櫃航運市場供給面受紅海危機影響，致船隻需繞行好望角因應，進而消化部分市場運力；需求面受惠主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利，且農曆春節後貨量隨著大陸工廠陸續復工回穩，故第一季營收與獲利維持正向表現。

展望未來，經濟合作暨發展組織（OECD）上修今年全球經濟成長率至3.1％，全球經濟雖成長但地緣政治風險持續，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國大陸經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期。

面對航運市場船噸過剩及國際政經諸多不確定因素，陽明仍將審慎應對，積極調度船舶、貨櫃及碼頭，並彈性調整航線布局與船隊配置，以滿足全球客戶需求。