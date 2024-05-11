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航空四雄客貨熱絡 齊唱最旺4月

航空業今年首季營運高飛好會賺，長榮航空、中華航空、台灣虎航分別繳出佳績；挾著客、貨運熱絡，連同星宇航空，航空四雄也同唱最旺4月營收。圖／本報資料照片
航空業今年首季營運高飛好會賺，長榮航空、中華航空、台灣虎航分別繳出佳績；挾著客、貨運熱絡，連同星宇航空，航空四雄也同唱最旺4月營收。圖／本報資料照片

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航空業4月及第一季財務概況
航空業4月及第一季財務概況

航空業今年首季營運高飛好會賺，長榮航空、中華航空、台灣虎航分別繳出每股稅後純益（EPS）0.87元、0.51元、1.92元的佳績；挾著客、貨運熱絡，連同星宇航空，航空四雄也同唱最旺4月營收，長榮航、華航客運營收都逾百億元，帶動4月營收分別年增17.48％、9.19％。

為增加運力迎接旅遊熱潮，長榮航董事會10日決議斥資不逾19.52億美元，採購波音4架787-10客機，屆時787機隊將達到30架。

另外，華航今年運力即戰力大幅Up，預計引進1架A350-900、5架A321neo客機、3架777F貨機搶市。

長榮航指出，客運營收365.3億元，年增31.6％，受惠2024年全球跨境旅遊及商業活動往來熱絡，高載客率及高票價常態將繼續維持，客運運量年增27.1％。

長榮航4月合併營收寫歷史第四高，達178.7億元、年增17.48％，累計前4月合併營收697.9億元、年增17.02％。

華航4月合併營收165.73億元，月增0.4％、年增9.19％，連續3個月營收正成長，其中貨運收入47.03億元、月增1.71％，跨境電商及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加，艙位需求強勁，4月貨收及單位收益均寫今年以來最高。

星宇4月營收26.61億元，月增1％、年增58％，日本航線需求續熱，帶動客收持穩向上，貨運營收創單月新高，受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，推升運價上揚。

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