Q1經常性薪資 連三年負成長

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近年Q1經常性薪資變化

主計總處10日公布薪資統計，由於薪資增幅仍舊追不上物價漲幅，第一季實質經常性薪資年減0.09％，呈連續第三年負成長，惟受到AI等新興科技需求帶動影響，3月電子零組件業受僱人數雖年減1.1萬人，但加班工時年增5小時卻創近五年新高，顯示製造業已呈現緩步復甦。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，在基本工資調升及廠商調薪的影響下，今年第一季經常性薪資平均4.6萬元，年增率2.25％，增幅創近六年次高，表現不錯；但由於同期通膨率高達2.34％，因此實質經常性薪資仍是年減0.09％，連續三年第一季皆呈負成長。

主計總處指出，第一季總薪資年增率3.24％，這個增幅更創下近六年最高，主因疫後復甦，內需服務業的薪資顯著成長，加上年終獎金發放較去年多所致，惟經物價指數（CPI）平減後的第一季實質總薪資年增率僅0.88％。

在受僱人數方面，受疫後復甦帶動相關服務業，服務業表現依舊比製造業好，3月服務業部門年增4.1萬人，其中住宿餐飲業年增1.5萬人，支援服務業年增6千人，批發零售業也年增5千人，惟製造業依舊比去年同月減少4.1萬人。

陳惠欣表示，雖然製造業受僱人數仍不及去年同月，但加班工時年增0.2小時，為連續九個月轉正，其中半導體所屬的電子零組件業加班工時年增5.0小時，非僅連續九個月轉正，增幅更創下近五年最高，這說明製造業的動能有在改善，製造業勞動市場已呈緩步復甦。

何以廠商人力僱用下滑的同時，加班工時卻升高？陳惠欣解釋，根據以往的經驗，隨著經濟復甦，廠商在人力未調整之前，會先以加班工時因應，待景氣持續復甦之後，才會進一步帶動人力僱用需求。