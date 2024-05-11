4月總稅收亮眼 證交稅連12紅

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財政部公布4月賦稅收入統計，實徵淨額為1,590億元、年增21％；累計1～4月實徵淨額7,165億元、年增15.8％。其中，證交稅創歷年同月新高，年增1.1倍、連12紅。房市相關稅目也有雙位數的年增率。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，4月創歷年單月新高的稅目是牌照稅，累計1～4月創歷年同期新高的稅目，除總稅收與房地合一稅外，還有關稅、綜所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、奢侈稅等。

檢視兩大所得稅，劉訓蓉指出，營利事業所得稅4月實徵3億元、年減41.8％，主因是退稅增加；累計1～4月實徵194億元、年增10.3％，主因是延分期稅款入帳。

綜合所得稅4月年增17.8％，劉訓蓉分析，來自盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均成長；累計1～4月年增15.6％則是利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。

在營業稅方面，劉訓蓉指出，累計1～4月年增9.6％，是因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定，以及電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。至於象徵股市動能的證交稅，4月實徵258億元，創歷年同月新高、年成長1.1倍，為連續12個月至少達雙位數增幅，帶動累計1～4月實徵880億元、年增79.7 ％。

在房市相關稅目上，劉訓蓉從4月大幅成長觀察，整體房市買氣穩健，主因在去年同期受到《平均地權條例》修法、央行連續升息因素影響，房市處於相對低點，預期下半年基期差異縮小後，增幅會逐步收斂。

個人房地合一稅，4月52.34億元，增加近30億元，創歷年單月最大增量，年增幅約1.3倍，連續9個月雙位數正成長，累計1～4月165.38億元，年增9成，以台中、桃園、新北增加較多。契稅年增66.1％；房屋稅年增58.9％，土地增值稅則年增44.2％，累計1～4月因大額徵起案件增加，實徵淨額291億元，年增27.3％。