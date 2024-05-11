賴清德赴立院國情報告 程序13日待協商

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準總統賴清德於520就職，立法院院會10日處理國民黨團、民眾黨團提案，邀請賴清德赴立院進行國情報告。經朝野協商後取得共識，該案逕付二讀，並由國民黨團下周一（13日）召開協商，若順利，賴清德有機會成為憲政首位赴立法院進行國情報告的總統。但針對賴是否接受立委答詢，民進黨團堅持「要報告但不備詢」立場，並指「即問即答」可能違憲。

依《憲法》增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，至於報告形式，並無任何規定。回顧歷屆總統，除前總統李登輝報告過外，2000年修憲將聽取總統國情報告職權轉移至立法院後，包括前總統陳水扁、馬英九、蔡英文皆未曾進行。

依國民黨團提案，美國、法國總統會至國會進行國情咨文的制度，是民主國家典範，我國修憲以來有相關規定卻未曾落實。

黨團認為，總統為國家元首、三軍統帥，實質主導國防、外交及國家重大方針，應赴立法院進行國情報告，使全國人民清楚治理國家的方向與理念，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。

國民黨黨團總召傅崑萁表示，要用甚麼方式答詢，國民黨都願意表示尊重，本來的目的，也是希望新國會的聲音與意見能讓總統聽到，待國情報告後，二周內再讓行政院長進行施政總質詢，期待未來總統赴國會進行國情報告能變成憲政慣例。

不過針對賴清德是否須接受委員詢答，民進黨團採取反對立場，認為賴應該報告但不備詢。民進黨團總召柯建銘說，若沒有違憲，賴清德一定來，但現場「即問即答」模式可能違憲。

柯建銘希望朝野能好好談，別再製造衝突，至少要先實現首次總統赴立法院做國情報告，過去立法院30年來都沒有實現過，現在要一起創造憲政新的一頁。

有黨政人士舉例，過去馬英九也被各界呼籲，應到立法院進行國情告，但當時馬英九對赴立院接受答詢有疑慮，認為此舉將造成「總統對立委負責」，恐混肴總統與行政院長的分際與界限，也不符憲法規定。

黨政人士說，過去李登輝赴立法院報告時，會聽取國大代表建言後再統一答覆，但並沒有「即問即答」或是強制回應的狀況。