英經濟擺脫衰退 股匯雙漲

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英國GDP季增率變化

英國今年首季經濟重回成長軌道，凸顯該國已從俄烏衝突導致的衰退逐漸復甦。受此利多激勵，股匯雙漲，英股10日盤中再創歷史新高，英鎊也走強至1.2530美元。

英國富時100指數10日盤中強漲逾0.7％到8,444.4點，不僅首度衝破8,400大關，並再度刷新歷史高點。英鎊漲幅相對有限，因市場預期英國經濟脫離衰退不太可能改變英國央行即將降息的方向，英鎊盤中略升0.1％到1.2529美元。

英國國家統計局（ONS）10日表示，英國今年第一季國內生產毛額（GDP）季增0.6％，高出巿場預期的0.4％，也締造該國自2021年第四季以來，最佳經濟表現。若與去年同期相比，英國首季GDP則增長2.5％，也超越美國與歐洲多數國家同期間的經濟表現。英國將在今年舉行大選，但首相蘇納克（Rishi Sunak）帶領的保守黨民調卻持續落後主要在野黨工黨。如今英國經濟終於傳出捷報，也為選情陷入苦戰的蘇納克與保守黨注入強心針。

ONS解釋，英國第一季經濟之所以重拾成長動能，主要是受到服務業表現強勁帶動；另外工業生產在上季也有所反彈。不過受到氣候不佳影響，營建業產出則依然不振。根據英國4月綜合採購經理人指數（PMI）調查顯示，英國第二季初復甦動能持續增強。

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，歐洲能源與食品價格節節高漲，家庭購買力與商業信心也受到侵蝕，當時除了歐洲經濟深受其害，英國也難以倖免。它在去年下半年更接連兩季經濟陷入萎縮，達到技術上的衰退定義。