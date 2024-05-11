美企狂買庫藏股 美股添活水

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美國企業首季財報表現不僅優於華爾街預期，同時間許多企業還擴大購買庫藏股規模，可望為美股後市增添新的上漲動能。

根據Birinyi Associates的最新統計指出，到6日為止，標普500企業在上季進行股票回購金額累計已達1,812億美元，比去年同期高出16％。另外美國銀行在另一份研究報告中提到，美企已連續九周擴大購買庫藏股的規模。

這波股票回購的熱潮，主要是由大型科技企業帶動。Meta第一季累計買進145億美元的自家股票，大幅超出一年前的大約50億美元。蘋果、網飛與輝達也砸重金買回庫藏股。

此外，富國銀行、營建設備製造商Catepillar與菸草集團Altria也同樣加入這波庫藏股購買行列。

這波熱潮預料將持續，並可望帶動股價上漲。像是蘋果上周宣布將破天荒斥資1,100億美元，進行股票回購後，隔日（3日）股價收盤大漲逾6％，創下2022年11月來單日最大漲幅。

Birinyi表示，今年來已經有443家美企表示今年將執行股票回購計畫，高出上年同期的378家。

投資人將美企擴大庫藏股購買規模，視為是企業對於營運前景深具信心的正面跡象。

儘管目前市場對於美國經濟可能步入疲弱或是高利率將長時間維持在高檔，仍舊存在著諸多不安。

Birinyi總裁魯賓（Jeffrey Yale Rubin）認為，美國企業認為經濟基本面表現穩健，因此對於高利率與資產負債表並不感到過度擔憂。

相較於今年庫藏股熱潮重返市場，去年因為擔心高利率恐令美國經濟陷入衰退，標普500企業進行股票回購的規模則銳減14％，創下2008年全球金融危機以來第二大年減幅。

高盛預估今年標普500企業購買庫藏股的金額將達9,250億美元，2025年還將進一步增至1.075兆美元，年漲幅各為13％與16％。