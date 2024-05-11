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決勝2024 蘋果強化AI火力全開

蘋果加強AI布局火力全開，擬經由配備自研晶片的數據中心，將今年陸續推出的AI功能導入旗下產品。圖／美聯社
蘋果加強AI布局火力全開，擬經由配備自研晶片的數據中心，將今年陸續推出的AI功能導入旗下產品。圖／美聯社

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蘋果加強AI布局火力全開，擬經由配備自研晶片的數據中心，將今年陸續推出的AI功能導入旗下產品。掀起生成式AI旋風的OpenAI，傳13日發表AI搜尋工具，與搜尋龍頭谷歌的對決戰火升級。

外媒引述內情人士報導，蘋果將自研晶片置入雲端運算伺服器內，處理未來蘋果裝置執行的先進AI任務，而相對較簡單的AI任務，可直接在iPhone等裝置上處理。報導稱置入雲端伺服器的晶片，與驅動蘋果Mac電腦的晶片相似。報導說蘋果三年前左右，就打算用自研晶片在雲端伺服器執行AI功能，但OpenAI推出聊天機器人ChatGPT掀起AI熱，蘋果不得不加快發展AI時程。

蘋果AI伺服器首波採用的M2 Ultra晶片，去年隨Mac Pro與Mac Studio電腦一同發表，下一個版本以M4晶片為基礎。蘋果本周稍早發表的新款iPad Pro，即搭載M4晶片。

另據《路透》引述知情人士披露，OpenAI預定13日公開推出AI搜尋工具。此前雖有媒體指稱，微軟資助的OpenAI在開發AI搜尋引擎，可望與龍頭谷歌及AI新創公司Perplexity一較高下，至於宣布時間並無相關報導。

若真如報導所言，OpenAI等於是搶先谷歌一步發表AI搜尋工具。谷歌14日舉行年度I/O開發者大會，預料有一系列AI產品公開亮相。

《路透》引述美媒報導，OpenAI新推的搜尋工具是ChatGPT延伸，讓ChatGPT從網路獲取直接資訊，納入舉證範例。

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