特斯拉砸5億美元 擴充電網路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英國石油（BP）9日表示，在電動車大廠特斯拉大砍電動車充電團隊人馬後，英國石油擬趁此機會擴展美國市場版圖。不過，特斯拉執行長馬斯克強調，該車廠今年將斥資逾5億美元擴展電動車充電網路。

特斯拉執行長馬斯克數日前甫宣布裁撤充電事業人力，但強調該車廠仍打算擴展超級充電站網路，只是拓增據點的速度將會減慢。

英國石油發言人指出，「我們積極尋求收購不動產，以擴大我們的充電網路規模，在近期特斯拉的說法出爐後，這也成為關注焦點。」

英國石油提到，目前最優先考量的是美國東北地區、太陽帶以及西岸和五大湖區。

特斯拉近期在充電事業裁員的作法，也可能成為EVgo、ChargePoint等公共電動車快速充電網路的契機，藉此搶攻更多市占率。

英國石油釋出最新說法不久，馬斯克隨即於10日在自家社群媒體平台X發文表示，特斯拉將投注遠高於5億美元的資金，擴展該車廠的超級充電網路，包括今年打造數千個新的充電設施。他在文中提到，「這只是新的據點和擴展，不計入營運成本，後者會更高。」。

英國石油去年2月曾表示，預計到2030年以前擬砸下10億美元發展美國電動車充電站，並於10月向特斯拉下單1億美元，購買快速充電器。

特斯拉4月底發布第一季獲利降至2021年以來最低水準，隨後就宣布砍掉超級充電站團隊幾乎大部分人力。