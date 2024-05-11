中國戰略產業 美擬祭新關稅

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美國對中國關稅行動概況

美國總統拜登2022年啟動川普時代對中關稅措施評估，已過18個月，傳出最快14日將公布結果。知情人士透露，除了將很大程度維持現有關稅外，拜登還將宣布針對中國戰略產業的新關稅措施，包括電動車、半導體、電池和太陽能設備都將列入加徵關稅名單內。

美國前總統川普2018年起陸續對中國約3,700億美元的產品課徵7.5％～25％的懲罰性關稅，並在2022年7、8月陸續到期。美國貿易代表署（USTR）2022年5月啟動四年一度的評估調查，到了9月，又指因收到美國業界請求，將延續實施上述關稅措施。

今年4月18日，美國貿易代表戴琪表示，華府經過18個月的評估，預計很快就會得出結論。另值得注意的是，美國商務部5月7日撤銷英特爾和高通等廠商對華為的出口許可，商務部長雷蒙多隔日表示，美國不尋求切斷與中國的貿易，但需要保護「卡脖子」技術。

綜合外媒10日報導，中國強勢崛起的電動車已引發歐美國家危機感，知情人士表示，拜登政府最快14日全面宣布新的對中關稅措施，預計將很大程度維持現有稅收，但也有可能延後宣布。知情人士稱，美國貿易代表署幾周前向白宮提出建議，但由於該方案正在進行內部討論，導致宣布被推遲。

知情人士指出，新的關稅措施具體金額或類別細節尚不清楚，但美國政府已將重點放在戰略競爭和國家安全等領域，包括電動車、電池、半導體與太陽能設備等都將列入名單。

知情人士表示，拜登政府已否定了共和黨候選人川普全面課徵中國產品關稅的方案。尋求在11月大選中連任的拜登，希望將自己的做法與川普的做法進行對比，川普提出的全面關稅措施被白宮官員認為過於激進，且容易引發通膨危機。

對此，中國外交部10日回應，美國上屆政府對中加徵「301關稅」，嚴重干擾中美正常的經貿往來，已被WTO裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂的「301關稅」復審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。中方要求美方切實遵守WTO規則，取消全部對中加徵關稅，更不得增加關稅。