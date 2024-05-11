美實體清單 再列37家中企

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美國商務部當地時間9日再度公告更新「實體清單」，一口氣新增37中國企業，涉及間諜氣球、量子技術、援助俄羅斯等。美國商務部表示，這些活動具有實質性的軍事應用，對美國國家安全構成重大威脅。

綜合外媒10日報導，本次被列入「實體清單」的中國企業將受到限制，未經美國政府准許，不得取得美國的產品與技術。名單包括中國央企中國電子科技集團旗下多個研究所、中電科芯片技術（集團）、中國科學技術大學、以及北京量子信息科學研究院、本源量子等多家量子技術研究機構和實體，還有多家衛星導航、無人機技術企業。

美國商務部表示，這次被列入清單的企業包括一些疑似支持中國「高空氣球計畫」的業者。去年2月，一枚高空氣球在美國上空飛行數日，被認為是中國的間諜氣球，一度引發中美關係緊張。最後美軍在美國東岸將該氣球擊落。

美國商務部表示，打擊目標還包括那些試圖取得美國產品，以推進中國量子技術能力的實體，還有推動中國的核項目，以及在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，參與向俄羅斯運送受管控物件的企業。

負責產業與安全的美國商務部副部長Alan Estevez強調，對實體清單的更新是應對中國挑戰的關鍵一步。他指出，美國必須保持警惕，努力防止類似這些實體可能以損害國家安全利益的方式獲取美國技術。

中國商務部10日對此表示，中俄有權進行正常的經貿合作，這種合作不應受到干擾和限制。中國要求美方停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單無理打壓中企。