歐企對中投資興趣 降至冰點

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近13年歐企視中國為首要投資地占比

中國國家主席習近平10日結束訪歐之際，中國歐盟商會發布一項最新調查指出，中國去年重新開放邊境後，受制於內需疲軟及地緣政治風險升高等因素，讓歐企青睞中國市場的比例快速下滑，今年僅13％認為中國是投資首選目的地，並將投資眼光轉向東南亞及歐洲。

綜合港媒報導，中國歐盟商會10日發布「商業信心調查2024」顯示，今年接受調查的歐企，只有13％將中國列為投資首選目的地，成為2010年有紀錄以來最低，此一比例也低於2023年的16％、2022年的21％及2021年的27％。另一方面，未來不願再投資中國的比例達到13％，也高於2023年的8％及同為6％的2022及2021年，創歷年新高。

對此，歐盟商會指出，上述數據顯示歐企憂心美國及歐盟對中國的脫鉤政策，將讓企業陷入地緣政治風險之中。

調查顯示，超過三分之二的受訪者表示，去年在中國經商變得更加困難，為自2014年首次提出該問題以來，比例最高的一次。其中，建築業反映的情況尤為嚴峻。

超過三分之一在陸歐企認為，行業普遍有產能過剩情形，其中建築業和汽車業最為明顯，將此歸因於中國對產能過度投資及內需疲軟，而過度投資抑制了價格，也助長中國內部競爭壓力。此外，規則模棱兩可和法律環境難以預測，仍是最大的監管障礙。

對於今年中國經濟成長放緩的擔憂加劇，55％的受訪者將此列為三大挑戰之一，相較前一年的36％明顯大幅成長。超過半數的受訪者計畫削減成本，其中四分一想透過裁員來降低成本，僅42％的歐企計劃今年擴大在中國的業務，為自2012年有紀錄以來最低。

另一方面，約21％受訪者考慮將原本投資中國的資金，轉而挹注在東南亞，其次依序為轉向歐洲、印度及北美。中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，由於中國市場的挑戰大於機遇，導致歐企把中國業務獨立化，或縮小在中國的業務規模。