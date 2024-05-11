比亞迪發豪語 當歐最大電動車商

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

匈牙利是中國國家主席習近平此次訪歐行程的最後一站，卻是中國電動汽車巨頭比亞迪進軍歐洲的第一站。比亞迪歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星表示，比亞迪目標到2030年超越福斯、特斯拉和Stellantis，成為歐洲最大的電動車銷售商，公司第一家歐洲汽車工廠將於明年在匈牙利投產。

界面新聞10日報導，舒酉星9日表示，比亞迪計劃在歐盟的巨額投資可能達到數十億歐元，涉及工廠、分銷通路和市場營銷。他透露，比亞迪將把基於海鷗車型的低成本電動車引入歐洲市場，售價低於2萬歐元。

舒酉興指出，從中國向歐洲運送汽車不會長久，「長遠來看，將實現在歐洲本土生產」。比亞迪計劃在未來數月內，開始研究第二家歐洲工廠的選址。報導指出，比亞迪第二家工廠有可能位在義大利。

報導稱，面對歐盟有意對進口中國汽車徵收關稅，比亞迪目標長遠實現在歐洲製造、供應歐洲。中國目前在匈牙利的投資總額超過178億美元，而去年進入匈牙利的外資，有四分之三來自中國。

譬如，中國車載電池龍頭寧德時代已搶先比亞迪一步，正在匈牙利黛布勒森興建一座電池工廠，而比亞迪第一家歐洲工廠則落腳在塞格德。

科維努斯大學（Corvinus university）助理教授馬圖拉（Tamas Matura）表示，中國首先將電池生產轉移到歐洲，除了節省運輸成本，生產地點更靠近賓士和寶馬等的汽車工廠是有意義的。當前歐盟的保護主義正在威脅中國電動車的擴張，比亞迪選擇在匈牙利生產，這對其影響會小很多。