陸4月乘用車銷量 年減逾5％

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大陸乘聯會10日公布，今年4月份大陸乘用車市場零售量年減5.7％至153.2萬輛，月減9.4％。乘聯會祕書長崔東樹表示，雖然2024年4月有22個工作天，與2023年同期相比多兩天，但因為價格不穩等因素，導致消費者觀望氣氛濃厚，使4月份乘用車零售出現周期性下滑走勢。

證券時報10日報導，新能源車方面，4月份大陸新能源乘用車批發銷量年增30％至78.5萬輛，新能源車市場零售量年增28.3％至67.4萬輛。崔東樹表示，新能源車的新車「價格戰」帶來一定增量，但持續性也不強，內部分化嚴重。

他指出，持續「價格戰」之下的常規燃油車型多數沒有持續降價的空間，因此市場被新能源汽車加速侵蝕，使得部份的用戶觀望，此舉進一步抑制銷售提升空間。

展望5月份車市，崔東樹表示，隨著大陸政府「以舊換新」政策落實，各地相應政策措施推出與跟進，加上車市新品「價格戰」階段性降溫，市場觀望群眾消費熱情被激發，市場應進入相對較好的發展階段。

此外，常規燃油車消費的持續低迷，成為抑制大陸車市全面回暖的重要因素，這次「以舊換新」、報廢更新等政策，確保燃油車消費群眾的換購需求，對車市平穩發展的意義很大，有益於未來幾個月的車市逐步走強。