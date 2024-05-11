日圓仍波動 港股大市續向上

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今年初日本大型企業決定加薪5.28％，漲幅是33年以來最高，當時市場憧憬工資上升將抵銷物價漲幅，員工有望實質加薪。日本勞動省最近公布3月份數據顯示，日本實質工資年減2.5％，連跌24個月，跌幅較預期為高。連同通膨在內的名義增長只有0.6％，低於預期，獎金下跌9.4％是拖累工資增長的原因之一。但撇除獎金、超時工資等之後，工資仍年增2.3％。

工資增長有望推動通膨穩定，同時也有望刺激內需，因此日本加薪的幅度也是一個重要的觀察點。由於日本大企業加薪方案公布不久，對實質工資的影響，以及會否有更多企業跟隨，仍需數月作持續觀察。目前市場預期今年非工會員工的加薪幅度也可能接近5％，若工資增幅理想，日本央行將有更大空間收緊貨幣政策。

中長線而言，日本收緊貨幣政策，和歐美的息差收窄，令日圓轉強機會仍然較高。未來一至兩季的工資及通膨數據仍然關鍵，短期內，日圓走勢仍可能較波動，投資者要注意風險並作適度對沖。

中港方面，本周經濟數據及市場傳聞帶動指數再次向上，惟較前兩周漲幅收窄，周漲487點。主板成交金額繼續維持1千億港幣以上水平，成交額回溫反映市場對港股再起關注。本周港股上漲歸因兩項因素：（1）中國4月份的出入口數據表現，（2）傳中國政府正在考慮減免內陸投資者經港股通購入港股收息時所需收取的紅利所得稅。

首先在出口方面，4月份中國出口額為2,924.5億美元，年增1.5％，優於市場預期的1％及前值的-7.5％，當月的貿易順差亦較前值擴大至723.5億美元。出口按年增長轉正，部分受全球製造業的經營情況改善所帶動，其中船舶出口按年增更達到91.3％；以及汽車、半導體、家電及手機出口增長亦為整體表現提供支持。出口回暖將可在內需修復的過程中為經濟提供支撐。

另一方面，雖然香港沒有徵收股息稅安排，但如經由港股通購入港股及有收取股息的內陸個人投資者，則需要向中國政府繳交20％的股息紅利所得稅。為避免因境外註冊中資公司向境外股東派發股息時已支付的預提股息稅，形成對內陸投資者的雙重計稅情況下，中國政府有意豁免紅利所得稅。

惟目前只屬於傳聞階段，但若消息屬實，將對部分具有高股息，港股對應A股存在明顯折讓的港股通標的有利，短期對於港股通整體交易量將有支撐作用。

對於下周恒生指數能否延續漲勢，需要視乎即將公布的重磅股業績表現，以及將會公布的零售銷售、固定資產投資及工業增加值等等的數據將會顯示中國經濟的增長動力。