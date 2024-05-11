國泰蔡家減少持股 台中銀行十大股單名單曝光

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台中銀主要股東近五年持股比例

台中銀行將在本月24日召開股東會，依最新公布的十大股東名單，最大股東中纖集團及其子公司磐亞持股比例不變，但國泰集團蔡家的家族投資公司萬寶開發與霖園投資對台中銀的持股，則持續降低，萬寶甚至已不在前十大股東名單中。

霖園與萬寶對台中銀的持股，已逾20年，算是相當長期的投資，但近年有逐步減持的跡像，而台中銀員工持股信託的持股比例則繼續增加至4.09％。

台中銀10日公告4月自結盈餘，單月稅前獲利8.49億元，稅後純益7.12億元，年增達53.45％，累積前四月稅前獲利33.33億元，稅後純益為27.97億元，年增約44.4％，年增幅度比上月略有縮減，但仍表現亮眼，每股盈餘（稅後）為0.54元。

台中銀前董事長王貴鋒年初因涉案，遭金管會停職後已辭職，由現任董事長施建安回鍋掌旗，王貴鋒之兄王貴賢的中纖、磐亞對台中銀持股比例仍與去年相同，分別為21.49％與5.51％，分居台中銀第一、第二大股東。過去五年來，中纖、磐亞的持股比例也有些微下降，2020年分別為22.29％、5.93％，兩者合計，減少了超過一個百分點的持股。

另外，由王貴鋒之妻江佳純擔任董事長的旭天投資，今年持股比例也如去年，維持在3.17％。旭天投資的持股比例在2021年一度從2.72％增加至3.19％，2023年則降為3.17％。

10大股東名單中，出現變動的是國泰蔡家的霖園投資、萬寶開發。兩者持股比例近五年來不斷降低，2020年2月底，霖園投資與萬寶開發的持股分別有3.15％與1.49％；2023年2月底，霖園投資持股2.69％，萬寶開發持股1.28％；今年2月底，霖園投資持股比例僅剩1.98％，萬寶開發更消失在十大股東之列，五年來持股減少2~3個百分點。

另一項明顯變動的是台中銀員工持股信託，近五年每年皆有增加，從2020年的2.9％，到2024年2月底，已經增加超過一個百分點來到4.09％。