中小銀行前四月獲利 表現不俗

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銀行今年行情看漲，中小銀行表現亦不俗，引來各金控關注眼神，近期市場傳出多家金控有意併購京城銀行，重新帶動金融併購議題，以今年前四月獲利表現來看，除京城銀獲利表現不錯，台中銀也現佳績，聯邦銀至去年底，總資產已接近1兆元。

未加入金控的上市銀行陸續公告前四月獲利表現，其中在兩岸三地有姐妹行的上海商銀，在2023年底總資產為2.42兆元，算是民營獨立銀行中的相對大型銀行，去年稅後賺174.25億元，今年前四月稅後純益則為57.32億元；其他中小型銀行中，前四月賺最多的是台中銀，2023年底總資產已有8,779.48億元，去年稅後賺68.21億元，今年前四月稅後純益則有27.97億元，年增近44％。台中銀去年下半年在財富管理業務方面有大幅成長，今年持續著重於財管人才的招募。

最會賺的則是京城銀，2023年底總資產3,843.48億元，不到台中銀的一半，但去年全年就賺了62.07億元，今年前四月稅後純益23.79億元，年成長近99％。京城銀素來以債券操作策略聞名，今年上半年全球金融環境變動較大的情況下，仍能維持高水準獲利表現。

另外，民營獨立銀行總資產最多者聯邦銀行，2023年底總資產9,391.47億元，去年全年稅後純益43.17億元，今年前四月稅後純益16.15億元，年增亦近13％，聯邦銀從去年開始就強化信用卡業務，刷卡量超車永豐銀，已晉升第七大發卡行。

遠東銀2023年底總資產7,925.04億元，去年全年稅後純益41.74億元，前四月累計稅後純益15.83億元，成長亦逾1成。安泰銀2023年底總資產3,378.53億元，去年稅後純益15.93億元，今年第一季則賺3.05億元。高雄銀2023年底總資產3,068.95億元，去年全年稅後純益8.65億元，今年初完成53.5億元增資案，前四月稅後純益2.37億元。